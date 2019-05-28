Сарри: "50 на 50, что Канте сыграет в финале"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что оценивает шансы своего полузащитника Нголо Канте сыграть в финале Лиги Европы против "Арсенала" как "50 на 50".

Пропустив два последних матча сезона из-за травмы задней поверхности бедра, Канте вернулся к тренировкам, но в минувшую субботу получил новое повреждение.



Несмотря на возникшие с коленом проблемы, 28-летний француз прилетел в Баку. Решение об участии Канте в финальном матче, Сарри откладывает на самый последний момент.



"У него очень небольшая травма колена. Проблема — это время. У нас было только четыре дня, чтобы поставить его на ноги, и мы стараемся".



"В данный момент мы не знаем, будет ли он готов. Мы будем стараться до последнего момента. Думаю, в данный момент его шансы 50 на 50. Вчера это было 60 на 40, но сегодня 50 на 50. Этим утром он чувствовал себя чуть лучше, но все равно, это только 50 на 50", — приводит слова Сарри Sky Sports.