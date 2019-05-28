Кейн не считает себя травматичным игроком

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не считает себя склонным к травмам игроком, а свои повреждения воспринимает как несчастные случаи.

К финалу Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" Кейн подходит с почти двухмесячным отсутствием из-за травмы связок лодыжки. Подобное повреждение Харри получает далеко не в первый раз.



Ведущие специалисты даже рекомендовали капитану сборной Англии лечь на операцию, дабы укрепить проблемную область ноги, однако Кейн отверг такой сценарий.



"На мой взгляд, главный риск существует, когда ты бьешь по мячу и затем опускаешься на опорную ногу. В это время защитники или голкипер бросаются на тебя. В этот момент ты наиболее подвержен травме".



"Поговорив об этом с физиотерапевтами, я пришел к выводу, что в случае с моей последней травмой любой другой игрок на моем месте все равно травмировался бы".



"Это не так, что я просто бежал и затем покатился по газону. Иначе я бы чувствовал, что с этим нужно что-нибудь сделать".



"Пока что я чувствовал себя сильным каждый раз, когда возвращался в строй. Надеюсь, мне будет чуть больше везти, и этого не повторится снова".



"Сейчас моя лодыжка в хорошем состоянии, она снова сильна. Вероятно, я бы получил травму в том стыке, даже если бы моя лодыжка была на 100 процентов в порядке", — цитирует Кейна Sky Sports.