Клопп: "Это лучшая команда, которую я выводил в финал"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его нынешняя команда — лучшая, с которой он когда-либо добирался до финала.

Матч против "Тоттенхэма" в субботу станет третьим финалом Лиги Чемпионов для Клоппа за его тренерскую карьеру. Два предыдущих — с дортмундской "Боруссией" в 2013 и с "Ливерпулем" в 2018 — Юрген проиграл.



Были у Клоппа и другие финалы, но за исключение единственного раза все они тоже заканчивались поражениями. Однако сейчас Юрген уверен в своей команде как никогда.



"Я еще никогда не участвовал в финале с более классной командой, хотя в разные времена при разных обстоятельствах другие мои команды тоже были неплохи. Я не удивлен выходом в финал, потому что эти парни сочетают в себе потенциал и настрой максимально хорошо. Это блестяще".



"За пять-шесть дней между двумя матчами против "Барселоны" эти парни многое отдали и многое показали, чтобы оказаться здесь. Никто не верил больше, чем сама команда. Поэтому мы здесь".



"Это сенсационно. Мы так отчаянно этого хотели, но еще на групповом этапе казалось, что наша мечта ускользает от нас из-за проблем в выездных матчах. Мы наши выход максимально зрелым образом", — цитирует Клоппа The Telegraph.