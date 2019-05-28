Абрахэм: "Я готов, если нужен "Челси"

Нападающий Тэмми Абрахэм заявил, что готов к возвращению в "Челси", несмотря на выход "Астон Виллы" в Премьер-Лигу.

Сезон 2018/19 Абрахэм провел у "вилланов" на правах аренды. 26 голов Тэмми помогли команде Дина Смита и Джона Терри финишировать на пятой позиции в Чемпионшипе.



Накануне 21-летний англичанин вместе с "Астон Виллой" отпраздновал победу 2:1 в плей-офф Чемпионшипа над "Дерби" и выход в Премьер-Лигу. Естественно, теперь бирмингемский клуб постарается сохранить Абрахэма, однако сам Тэмми готов к шансу на "Стэмфорд Бридж".



"Я чувствую, что готов выступать в нападении "Челси". Я все еще молод, я все еще прибавляю".



"Я стремлюсь выступать на как можно более высоком уровне и играть в как можно более классный футбол, и если "Челси" скажет, что они нуждаются во все, я буду выкладываться на 100 процентов".



"Каждый игрок хочет выходить в стартовом составе. Естественно, делать это в клубе вроде "Челси" сложно, потому что они обладают игроками мирового уровня. Но мне важно верить в себя и просто продолжать делать то, что я делаю. Я верю в то, что буду забивать голы везде", — сообщил Абрахэм Evening Standard.