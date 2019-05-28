Абрахэм: "Я готов, если нужен "Челси"

Тэмми Абрахэм Нападающий Тэмми Абрахэм заявил, что готов к возвращению в "Челси", несмотря на выход "Астон Виллы" в Премьер-Лигу.

Сезон 2018/19 Абрахэм провел у "вилланов" на правах аренды. 26 голов Тэмми помогли команде Дина Смита и Джона Терри финишировать на пятой позиции в Чемпионшипе.

Накануне 21-летний англичанин вместе с "Астон Виллой" отпраздновал победу 2:1 в плей-офф Чемпионшипа над "Дерби" и выход в Премьер-Лигу. Естественно, теперь бирмингемский клуб постарается сохранить Абрахэма, однако сам Тэмми готов к шансу на "Стэмфорд Бридж".

"Я чувствую, что готов выступать в нападении "Челси". Я все еще молод, я все еще прибавляю".

"Я стремлюсь выступать на как можно более высоком уровне и играть в как можно более классный футбол, и если "Челси" скажет, что они нуждаются во все, я буду выкладываться на 100 процентов".

"Каждый игрок хочет выходить в стартовом составе. Естественно, делать это в клубе вроде "Челси" сложно, потому что они обладают игроками мирового уровня. Но мне важно верить в себя и просто продолжать делать то, что я делаю. Я верю в то, что буду забивать голы везде", — сообщил Абрахэм Evening Standard.


Метки Абрахэм, Астон Вилла, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2019 18:00

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  1. lampard78 28.05.2019 18:53 # lampard78
    Он какой-то нескладный и неловкий, киллер инстинкт совершенно не просматривается. При этом он умудряется класть кучу голов регулярно. Я хз как он это делает. Мб и стоит дать ему шанс.

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  2. chelsea88 28.05.2019 18:34 # chelsea88
    Но к сожалению, ты не нужен Челси.

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  3. sellman 28.05.2019 18:30 # sellman
    Одои-Абрахам-Пулишич

    Изи будут ссать на рыльники колбасным и ггшным давалкам

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  4. januzaj00 28.05.2019 18:05 # januzaj00
    Его звёздный час

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