Абрахэм: "Я готов, если нужен "Челси"
Нападающий Тэмми Абрахэм заявил, что готов к возвращению в "Челси", несмотря на выход "Астон Виллы" в Премьер-Лигу.
Сезон 2018/19 Абрахэм провел у "вилланов" на правах аренды. 26 голов Тэмми помогли команде Дина Смита и Джона Терри финишировать на пятой позиции в Чемпионшипе.
Накануне 21-летний англичанин вместе с "Астон Виллой" отпраздновал победу 2:1 в плей-офф Чемпионшипа над "Дерби" и выход в Премьер-Лигу. Естественно, теперь бирмингемский клуб постарается сохранить Абрахэма, однако сам Тэмми готов к шансу на "Стэмфорд Бридж".
"Я чувствую, что готов выступать в нападении "Челси". Я все еще молод, я все еще прибавляю".
"Я стремлюсь выступать на как можно более высоком уровне и играть в как можно более классный футбол, и если "Челси" скажет, что они нуждаются во все, я буду выкладываться на 100 процентов".
"Каждый игрок хочет выходить в стартовом составе. Естественно, делать это в клубе вроде "Челси" сложно, потому что они обладают игроками мирового уровня. Но мне важно верить в себя и просто продолжать делать то, что я делаю. Я верю в то, что буду забивать голы везде", — сообщил Абрахэм Evening Standard.
28.05.2019 18:00
Просмотров: 691
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он какой-то нескладный и неловкий, киллер инстинкт совершенно не просматривается. При этом он умудряется класть кучу голов регулярно. Я хз как он это делает. Мб и стоит дать ему шанс.
(ответить)
Но к сожалению, ты не нужен Челси.
(ответить)
Одои-Абрахам-Пулишич
Изи будут ссать на рыльники колбасным и ггшным давалкам
(ответить)
Его звёздный час
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий