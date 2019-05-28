"Тоттенхэм" предложил 53 млн. фунтов за Ло Чельсо

Джовани Ло Чельсо "Тоттенхэм" предложил около 60 миллионов евро (53 млн. фунтов) за полузащитника "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо.

Лишь накануне стало известно, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола собирается внимательно следить за игрой Ло Чельсо на Кубке Америки за сборную Аргентину.

Однако "шпоры" решили подсуетиться и теперь пытаются перехватить талантливого игрока до отъезда того в национальную команду. По информации авторитетного издания BBC, лондонский клуб предложил рекордные для своего клуба деньги за 23-летнего Ло Чельсо.

Добавим, что Джовани присоединился к "Реал Бетис" лишь прошлым летом на правах аренды из ПСЖ. Однако полузащитник настолько хорошо себя проявил, что клуб Ла Лиги выкупил его, не дожидаясь окончания сезона. В 45 матчах этой кампании Ло Чельсо забил 16 голов.


Метки видео, Ло Чельсо, Реал Бетис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 374

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  1. only--liverpool 28.05.2019 17:19 # only--liverpool
    Че то не впечатлил...

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  2. chebrec 28.05.2019 17:15 # chebrec
    Ахахахахахахаха подходящий игрок для Челси!!!

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  3. januzaj00 28.05.2019 17:15 # januzaj00
    Дорога только в чельсецо

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  4. liverpo0ol 28.05.2019 17:10 # liverpo0ol
    в чельсо этого топаря

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  5. liverfun 28.05.2019 17:07 # liverfun
    замена эриксену чтоли

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  6. chr1s8rown 28.05.2019 17:03 # chr1s8rown
    Лол чельси

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