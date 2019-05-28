"Тоттенхэм" предложил 53 млн. фунтов за Ло Чельсо

"Тоттенхэм" предложил около 60 миллионов евро (53 млн. фунтов) за полузащитника "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо.

Лишь накануне стало известно, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола собирается внимательно следить за игрой Ло Чельсо на Кубке Америки за сборную Аргентину.



Однако "шпоры" решили подсуетиться и теперь пытаются перехватить талантливого игрока до отъезда того в национальную команду. По информации авторитетного издания BBC, лондонский клуб предложил рекордные для своего клуба деньги за 23-летнего Ло Чельсо.



Добавим, что Джовани присоединился к "Реал Бетис" лишь прошлым летом на правах аренды из ПСЖ. Однако полузащитник настолько хорошо себя проявил, что клуб Ла Лиги выкупил его, не дожидаясь окончания сезона. В 45 матчах этой кампании Ло Чельсо забил 16 голов.



