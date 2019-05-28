Алдервейрелд ожидает, что останется в "Тоттенхэме"

Защитник Тоби Алдервейрелд заявил, что ожидает остаться в "Тоттенхэме" на следующий сезон.

Как известно, особенность контракта Алдервейрелда такова, что грядущим летом Тоби будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов.



Однако 30-летний бельгиец готов к тому, что задержится у "шпор" еще на год, после чего станет свободным агентом.



"Я скажу то же самое, что говорю последние пару лет. Я сосредоточен на "Тоттенхэме", и по этой причине, думаю, мне удалось провести хороший сезон. Мой контракт действителен еще один год, поэтому мои мысли о том, чтобы играть за "Тоттенхэм" в следующем сезоне", — сообщил Алдервейрелд Sport360.