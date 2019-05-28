Клопп подколол Гвардиолу насчет Лиги Чемпионов

Юрген Клопп
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его коллега Хосеп Гвардиола не может быть абсолютно уверен, что титул Премьер-Лиги является более важным достижением, чем победа в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне Гвардиола оформил требл с "горожанами" на внутренней арене, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги.

Также Хосеп много говорил о важности этого достижения, ведь для завоевания титула необходимо сохранять стабильность на протяжении всего сезона, тогда как Лига Чемпионов — это несколько матчей на вылет, где все может решить случай.

Однако Клопп, чья команда сразится в субботу с "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов, не мог не подколоть Гвардиолу, напомнив коллеге об отсутствии успехов на европейской арене с "Сити".

"Пеп говорил, что победа в Премьер-Лиге важнее, чем в Лиге Чемпионов, но он уже достаточно не добирался до финала Лиги Чемпионов".

"Он отличный тренер и заслуживает всю ту похвалу, которую получает. Мы пытались выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне, но "Сити" оказался лучше. Однако у нас есть еще одно соревнование", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1209

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 28.05.2019 15:29 # chr1s8rown
    На дистанции хорош потому что их так много как шакалов
    Вот и числом берет
    Гиены

    (ответить)

  2. electric 28.05.2019 15:27 # electric
    Аххаха. Вот это подрыв королев. Клопп-топ!

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  3. alexomck 28.05.2019 15:25 # alexomck
    норм унизил шарлатана:)

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  4. silva77 28.05.2019 15:23 # silva77
    ХИРАРД ТИПО ИХ ЛЕГЕНДА 17ЛЕТ КЛУБЕ 0АПЛ00000000000000000000000
    КАКОЙТО ЗИНЧЕНКО 3СЕЗОН 2АПЛ 222222222222222222222

    (ответить)

  5. farot 28.05.2019 15:17 # farot
    ага потроллил.
    Как на тему успехов в ЛЧ может потролить чел, у которого этих успехов на данный момент тоже нет?

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  6. botan1k 28.05.2019 15:15 # botan1k
    Миха норм дал затраву для фанов МС и ЛФК

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  7. januzaj00 28.05.2019 15:11 # januzaj00
    Так Пепка брал же ушастого

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  8. foden 28.05.2019 15:05 # foden
    КОРОЛИ!

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  9. progressive 28.05.2019 15:02 # progressive
    Сейчас понабегут уебаны со своим "КАЛАЛИ!"

    Михажло норм так троллит)

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