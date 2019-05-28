Клопп подколол Гвардиолу насчет Лиги Чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его коллега Хосеп Гвардиола не может быть абсолютно уверен, что титул Премьер-Лиги является более важным достижением, чем победа в Лиге Чемпионов.
В этом сезоне Гвардиола оформил требл с "горожанами" на внутренней арене, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги.
Также Хосеп много говорил о важности этого достижения, ведь для завоевания титула необходимо сохранять стабильность на протяжении всего сезона, тогда как Лига Чемпионов — это несколько матчей на вылет, где все может решить случай.
Однако Клопп, чья команда сразится в субботу с "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов, не мог не подколоть Гвардиолу, напомнив коллеге об отсутствии успехов на европейской арене с "Сити".
"Пеп говорил, что победа в Премьер-Лиге важнее, чем в Лиге Чемпионов, но он уже достаточно не добирался до финала Лиги Чемпионов".
"Он отличный тренер и заслуживает всю ту похвалу, которую получает. Мы пытались выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне, но "Сити" оказался лучше. Однако у нас есть еще одно соревнование", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
28.05.2019 15:00
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Последние комментарии:
На дистанции хорош потому что их так много как шакалов
Вот и числом берет
Гиены
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Аххаха. Вот это подрыв королев. Клопп-топ!
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норм унизил шарлатана:)
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ХИРАРД ТИПО ИХ ЛЕГЕНДА 17ЛЕТ КЛУБЕ 0АПЛ00000000000000000000000
КАКОЙТО ЗИНЧЕНКО 3СЕЗОН 2АПЛ 222222222222222222222
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ага потроллил.
Как на тему успехов в ЛЧ может потролить чел, у которого этих успехов на данный момент тоже нет?
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Миха норм дал затраву для фанов МС и ЛФК
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Так Пепка брал же ушастого
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КОРОЛИ!
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Сейчас понабегут уебаны со своим "КАЛАЛИ!"
Михажло норм так троллит)
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