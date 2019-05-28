Клопп подколол Гвардиолу насчет Лиги Чемпионов



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его коллега Хосеп Гвардиола не может быть абсолютно уверен, что титул Премьер-Лиги является более важным достижением, чем победа в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне Гвардиола оформил требл с "горожанами" на внутренней арене, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги.



Также Хосеп много говорил о важности этого достижения, ведь для завоевания титула необходимо сохранять стабильность на протяжении всего сезона, тогда как Лига Чемпионов — это несколько матчей на вылет, где все может решить случай.



Однако Клопп, чья команда сразится в субботу с "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов, не мог не подколоть Гвардиолу, напомнив коллеге об отсутствии успехов на европейской арене с "Сити".



"Пеп говорил, что победа в Премьер-Лиге важнее, чем в Лиге Чемпионов, но он уже достаточно не добирался до финала Лиги Чемпионов".



"Он отличный тренер и заслуживает всю ту похвалу, которую получает. Мы пытались выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне, но "Сити" оказался лучше. Однако у нас есть еще одно соревнование", — цитирует Клоппа Daily Mirror.