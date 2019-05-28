Марсело Бьелса останется в "Лидсе"

"Лидс" официально подтвердил, что Марсело Бьелса останется на посту главного тренера на следующий сезон.

В своем дебютном английском сезоне Бьелса занял с "Лидсом" третье место в Чемпионшипе, однако в Премьер-Лигу пробиться не смог, проиграв в полуфинале плей-офф "Дерби".



В последние дни ходили слухи, что 63-летний аргентинец не останется еще на сезон во втором дивизионе. Таблоиды принялись сватать Бьелсу в различные клубы, включая "Рому".



Однако сегодня "Лидс" объявил, что клуб воспользовался своей опцией и продлил контракт Марсело на второй сезон. Бьелса в свою очередь провел встречу с руководством "белых" и подтвердил, что желает продолжить работу на "Элланд Роуд".



"Мы были близки, и в следующем сезоне мы будем работать еще упорнее, чтобы достичь своей цели. Я доволен, что Марсело согласился остаться на следующий год", — сообщил владелец "Лидса" Андреа Радриццани.