Наби Кейта пропустит финал Лиги Чемпионов

Наби Кейта Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта все-таки пропустит финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в субботу.

Напомним, Кейта находится без игровой практики с 1 мая, когда в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" он получил травму приводящих мышц.

Ранее днем Наби был назван в заявке сборной Гвинеи для участия в Кубке Африки, однако к заключительном матчу клубного сезона он восстановиться не успевает — в отличие от нападающего Роберто Фирмино.

"Без шансов для Наби. Он идет на поправку, но мы посмотрим как он будет себя чувствовать ближе к Кубку Африки. Пока мы не знаем, выступит ли он за свою сборную".

"Бобби вернулся в общую группу на прошлой неделе и выглядит очень хорошо, так что все в порядке. Мы заставили его сделать паузу, но со вчерашнего дня он снова тренируется с полной нагрузкой. Я практически уверен, что с ним все будет нормально", — цитирует наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа Sky Sports.


Метки Кейта, Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2019 14:00

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  1. silva77 28.05.2019 15:24 # silva77
    КТО ЭТО? ЕГО ЛИЦО НЕ ВИДНО

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  2. electric 28.05.2019 14:33 # electric
    Плохо. Медалька будет уже не такой 100% что-ли.

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  3. makeewadim 28.05.2019 14:23 # makeewadim
    единственный кто мог забить и тот пропустит

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