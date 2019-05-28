Наби Кейта пропустит финал Лиги Чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта все-таки пропустит финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в субботу.

Напомним, Кейта находится без игровой практики с 1 мая, когда в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" он получил травму приводящих мышц.



Ранее днем Наби был назван в заявке сборной Гвинеи для участия в Кубке Африки, однако к заключительном матчу клубного сезона он восстановиться не успевает — в отличие от нападающего Роберто Фирмино.



"Без шансов для Наби. Он идет на поправку, но мы посмотрим как он будет себя чувствовать ближе к Кубку Африки. Пока мы не знаем, выступит ли он за свою сборную".



"Бобби вернулся в общую группу на прошлой неделе и выглядит очень хорошо, так что все в порядке. Мы заставили его сделать паузу, но со вчерашнего дня он снова тренируется с полной нагрузкой. Я практически уверен, что с ним все будет нормально", — цитирует наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа Sky Sports.