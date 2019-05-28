Светская хроника за вторник

Агент Мино Райола обхитрил "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" обратился насчет Джанлуиджи Доннаруммы. Арсен Венгер вернется к работе в Японии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Грядущим летом "Реалу" придется продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы отбить свои инвестиции в усиление состава. (Marca)



Например, нападающий ПСЖ Неймар требует от "Реала" контракт с зарплатой в 1.2 млн. фунтов в неделю. (Daily Mail)



Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт не заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед", а агент Мино Райола просто пытается использовать интерес МЮ, чтобы выбить для своего клиенту более выгодный контракт в переговорах с "Барселоной". (Manchester Evening News)



Нападающий Пауло Дибала, в услугах которого был заинтересован "Юнайтед", не покинет "Ювентус". (The Independent)



"Суонси" смирился с тем, что вингер Даниэль Джеймс перейдет в "Юнайтед" за 15 млн. фунтов. (Manchester Evening News)



"Арсенал" готов поспорить с "Юнайтед" за защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба. (Daily Express)



"Арсенал" сделал запрос насчет голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы. (Tuttomercatoweb)



"Ювентус" открыт к продаже за 53 млн. фунтов защитника Жоау Канселу, в услугах которого заинтересованы "Сити" и "Юнайтед". (Tuttosport)



"Ливерпуль" следит за полузащитником "Лиона" Уссемом Ауаром. (Daily Mirror)



"Барселона" ответила отказом на предложение "Вест Хэма" в 18 млн. фунтов о покупке полузащитника Андре Гомеша. (Sky Sports)



"Барселона" готова избавиться от вингера Малкома, на которого в январе претендовали "Тоттенхэм" и "Эвертон". (Sport)



Нападающий "Челси" Альваро Мората хочет заключить постоянный контракт с "Атлетико". (Daily Mirror)



"Торино" предложит 8.8 млн. фунтов за защитника "Челси" Олу Айну. (Daily Mail)



Нападающий "Лестера" Ислам Слимани отказал "Олимпиакосу", потому что хочет выступать в Премьер-Лиге. (Daily Mirror)



Другое



Наставник "Челси" Маурицио Сарри согласовал условия личного контракта с "Ювентусом", где ему готовы платить на 1.2 млн. фунтов в год больше, чем сейчас в Лондоне. (Daily Mail)



Рональд Куман из сборной Голландии и Унаи Эмери из "Арсенала" находятся в шорт-листе "Ювентуса" на роль нового главного тренера. (Mundo Deportivo)



Арсен Венгер близок к назначению главным тренером японского "Виссел Кобе". (The Independent)



Экс-наставник "Челси" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш согласился возглавить "Марсель". (France Football)



Бывший защитник "Ливерпуля" Стефан Аншо возглавил швейцарский "Сьон". (Daily Mirror)



Владелец "Лидса" Андреа Радриццани не продаст клуб, несмотря на провалившуюся попытку выйти в Премьер-Лигу. (Daily Mirror)



Бывший владелец "Астон Виллы" Рэнди Лернер заработал 30 млн. фунтов на выходе бирмингемского клуба в Премьер-Лигу. (Daily Mail)



Арсен Венгер и Жозе Моуриньо сойдутся лицом к лицу в студии beIN Sports во время финала Лиги Чемпионов. (Daily Mirror)



Владельцы баров в Мадриде опасаются, что финал Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" станет магнитом для хулиганов. (Daily Mail)