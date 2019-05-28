Президент "Реала": "Я очень заинтересован в Азаре"

Президент "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что надеется приобрести плеймейкера "Челси" Эден Азара грядущим летом.

Согласно слухам, "синие" продолжают требовать у "Реала" 130 миллионов фунтов в качестве компенсации за 28-летнего игрока с оставшимися 12 месяцами по контракту.



Ожидается, что после финала Лиги Европы в среду переговоры двух клубов активизируются, и Перес больше не видит необходимости скрывать интерес "Реала" к Азару.



"Я очень заинтересован в том, чтобы он перешел в "Реал", и я очень надеюсь, что он перейдет к нам в этом году".



"Он один из лучших игроков в мире. Мы на протяжении нескольких лет пытались сделать Эдена Азара игроком "Реала". Мы пытались еще в прошлом сезоне, но тогда это оказалось невозможно", — сообщил Перес Onda Cero.