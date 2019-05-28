Президент "Реала": "Я очень заинтересован в Азаре"
Президент "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что надеется приобрести плеймейкера "Челси" Эден Азара грядущим летом.
Согласно слухам, "синие" продолжают требовать у "Реала" 130 миллионов фунтов в качестве компенсации за 28-летнего игрока с оставшимися 12 месяцами по контракту.
Ожидается, что после финала Лиги Европы в среду переговоры двух клубов активизируются, и Перес больше не видит необходимости скрывать интерес "Реала" к Азару.
"Я очень заинтересован в том, чтобы он перешел в "Реал", и я очень надеюсь, что он перейдет к нам в этом году".
"Он один из лучших игроков в мире. Мы на протяжении нескольких лет пытались сделать Эдена Азара игроком "Реала". Мы пытались еще в прошлом сезоне, но тогда это оказалось невозможно", — сообщил Перес Onda Cero.
28.05.2019 12:00
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Последние комментарии:
Остаётся только пожелать удачи Челси в ЛЕ!
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Они только ради Азара Зидана и вернули. Пусть отваливают 150+ лямов или идут сосать у всех дальше.
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Тут то синему ведру и пздц, как же теперь без своего лучшего игрока обойтись
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