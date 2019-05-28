Гари Невилл: "МЮ по-прежнему привлекателен для игроков топ-уровня"

Гари Невилл Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что "красные дьяволы" по-прежнему в состоянии привлекать игроков топ-уровня.

В это межсезонье на рынке есть сразу несколько именитых игроков, которые собираются сменить клуб, но финишировавший шестым в Премьер-Лиге "Юнайтед" они не видят в качестве варианта для продолжения своей карьеры.

Среди этих игроков значится и Маттейс Де Лигт из "Аякса", однако тот факт, что голландский юниор отверг интерес "Юнайтед", не является тревожным знаком для Невилла.

"Думаю, "Юнайтед" по-прежнему способен привлекать игроков топ-уровня, потому что мы уже видели, как в предыдущие шесть или семь лет в клуб переходили хорошие игроки".

"Этот клуб никогда не перестанет быть сенсационным футбольным клубом, хотя у него будут сложные моменты и сложное время. Сейчас в игре много денег, а это означает конкуренцию".

"В прошлом этот клуб уже проигрывал борьбу за игроков "Реалу", "Барселоне" и "Баварии", но это не мешало нам быть успешными. "Челси" оставил нас без Роббена в середине 2000-х, "Сити" перехватил Насри. Не думайте, что при сэре Алексе Фергюсона такого не происходило".

"Мы уступали борьбу за игроков, которые уходили в крупнейшие клубы Европы, соперничавшие с "Юнайтед", но мы все равно добивались успехов".

"Если сейчас "Барселона" обойдет "Юнайтед" в борьбе за кого-либо, не думайте, что это произошло впервые. Такое уже случалось".

"Дело не в текущем состоянии клуба, дело не в тренере или игроках. Просто так иногда бывает. Это случалось и в успешные времена", — цитирует Невилла The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2019 11:00

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  1. lampard78 28.05.2019 11:41 # lampard78
    У них там какой-то хаос управленческий, видимо. Выглядит это имхо как то так:
    -Да, мы облажались, когда дали Санчесу 400к зп в неделю. Это больше не повторится. Будем учится на своих ошибках. Какие будут предложения?
    -Давайте Рэшфорду дадим зп 300к в неделю!
    -Гениально! Кто за? Единогласно!

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  2. botan1k 28.05.2019 11:35 # botan1k
    Видно что этот трениришка переволновался и сморозил полную х*йню.

    Готуйте бабло, мб несколько пристарелых наемников и купити аля Ракитич или Перишич.

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  3. roberto-89 28.05.2019 11:32 # roberto-89
    Бамбанула у скама жеско !!!

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  4. chelsea88 28.05.2019 11:11 # chelsea88
    Привлекателен только деньгами, за какие-либо трофеи муму ещё не скоро будет бороться.

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