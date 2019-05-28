Гари Невилл: "МЮ по-прежнему привлекателен для игроков топ-уровня"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что "красные дьяволы" по-прежнему в состоянии привлекать игроков топ-уровня.

В это межсезонье на рынке есть сразу несколько именитых игроков, которые собираются сменить клуб, но финишировавший шестым в Премьер-Лиге "Юнайтед" они не видят в качестве варианта для продолжения своей карьеры.



Среди этих игроков значится и Маттейс Де Лигт из "Аякса", однако тот факт, что голландский юниор отверг интерес "Юнайтед", не является тревожным знаком для Невилла.



"Думаю, "Юнайтед" по-прежнему способен привлекать игроков топ-уровня, потому что мы уже видели, как в предыдущие шесть или семь лет в клуб переходили хорошие игроки".



"Этот клуб никогда не перестанет быть сенсационным футбольным клубом, хотя у него будут сложные моменты и сложное время. Сейчас в игре много денег, а это означает конкуренцию".



"В прошлом этот клуб уже проигрывал борьбу за игроков "Реалу", "Барселоне" и "Баварии", но это не мешало нам быть успешными. "Челси" оставил нас без Роббена в середине 2000-х, "Сити" перехватил Насри. Не думайте, что при сэре Алексе Фергюсона такого не происходило".



"Мы уступали борьбу за игроков, которые уходили в крупнейшие клубы Европы, соперничавшие с "Юнайтед", но мы все равно добивались успехов".



"Если сейчас "Барселона" обойдет "Юнайтед" в борьбе за кого-либо, не думайте, что это произошло впервые. Такое уже случалось".



"Дело не в текущем состоянии клуба, дело не в тренере или игроках. Просто так иногда бывает. Это случалось и в успешные времена", — цитирует Невилла The Independent.