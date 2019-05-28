Мхитарян: "Это скандал, что Мхитарян не может сыграть в финале"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено назвал "скандалом" невозможность для своего клуба задействовать плеймейкера Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы против "Челси".

Напомним, "канониры" отправились в столицу Азербайджана без игрока сборной Армении. Мхитарян и руководство "Арсенала" сочли недостаточными те гарантии безопасности, что предоставили местные власти и УЕФА.



С серьезными проблемами столкнулись и английские фанаты, в результате чего обеим дошедшим до финала командам пришлось сдать половину выделенных билетов. Однако Лено понимает, почему "Арсенал" не может устроить бойкот этому финалу.



"Наш клуб хочет трофей, мы хотим вернуться в Лигу Чемпионов, а если "Арсенал" и "Челси" откажутся сыграть, их, вероятно, отстранят от соревнований УЕФА. Это непросто".



"Это скандал, что Генрих не может сыграть. Он упорно трудился весь сезон, а теперь не может приехать на столь важный финал из-за политических причин", — сообщил Лено Kicker.