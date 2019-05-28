Мхитарян: "Это скандал, что Мхитарян не может сыграть в финале"

Генрих Мхитарян и Бернд Лено Голкипер "Арсенала" Бернд Лено назвал "скандалом" невозможность для своего клуба задействовать плеймейкера Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы против "Челси".

Напомним, "канониры" отправились в столицу Азербайджана без игрока сборной Армении. Мхитарян и руководство "Арсенала" сочли недостаточными те гарантии безопасности, что предоставили местные власти и УЕФА.

С серьезными проблемами столкнулись и английские фанаты, в результате чего обеим дошедшим до финала командам пришлось сдать половину выделенных билетов. Однако Лено понимает, почему "Арсенал" не может устроить бойкот этому финалу.

"Наш клуб хочет трофей, мы хотим вернуться в Лигу Чемпионов, а если "Арсенал" и "Челси" откажутся сыграть, их, вероятно, отстранят от соревнований УЕФА. Это непросто".

"Это скандал, что Генрих не может сыграть. Он упорно трудился весь сезон, а теперь не может приехать на столь важный финал из-за политических причин", — сообщил Лено Kicker.


Метки Арсенал, Лено, Лига Европы, Мхитарян

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2561

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lampard78 28.05.2019 11:37 # lampard78
    "Это скандал, что Мхитарян не может сыграть в финале против Мхитаряна", - сообщает из Баку наш корреспондент Мхитарян.

    (ответить)

  2. fireinth 28.05.2019 11:32 # fireinth
    А я думал вся эта хрень уже никому не интересна.

    (ответить)

  3. hike9 28.05.2019 11:24 # hike9
    Мхитарян сраный трус, показал полностью свою натуру и характер.... пошел на хер, чтоб в след. сезоне тебя не было в команде!
    Все представители, официальные лица включая президента страны, президента фифа респ-ки, силовые ведомства выступили официально в СМИ что они стопроцентно гарантируют безопасность приезда армянского игрока Мхитаряна, а нет ... выхдит что кому то на руку такое положение дел, раздуть фейковую новость , встать в позу и оправдать свою нелепую позицию

    (ответить)

  4. keita 28.05.2019 11:19 # keita
    Сразу вспомнилась та пиздaтая реклама и слова Златана перед штрафным: Златан считает, что Златан должен бить.

    п.с А Мхитарян лох, хотел больше хайпа словить, да ФИФА и УЕФА похер. Надеюсь Арс проиграет из-за его хитрожопости и его турнут нахер из команды

    (ответить)

  5. hike9 28.05.2019 11:16 # hike9
    Заголовок - огонь)), Мхитарян о Мхитаряне пишет))..

    (ответить)

  6. tigerpool 28.05.2019 10:47 # tigerpool
    миха походу писал статью, когда его иебали толпа армян в подземке

    (ответить)

  7. rhymo 28.05.2019 10:42 # rhymo
    СЮРРЕАЛИЗМ

    (ответить)

  8. andrew10 28.05.2019 10:37 # andrew10
    Да молчи ты, запасной вратарь.

    (ответить)

  9. mixmaster 28.05.2019 10:33 # mixmaster
    заголовок как обычно

    (ответить)

  10. lampard78 28.05.2019 10:33 # lampard78
    Заголовок - огонь.)))

    (ответить)

  11. electric 28.05.2019 10:33 # electric
    Какой высокомерный! Ишь ты. О себе в 3м лице.

    (ответить)

  12. chebrec 28.05.2019 10:28 # chebrec
    А сколько на фапли Мхитарянов?

    (ответить)

  13. hachidlo 28.05.2019 10:27 # hachidlo
    Ох, уж, эти базарные страны. Одна нелепее другой.

    (ответить)

  14. ma1efikus 28.05.2019 10:20 # ma1efikus
    У Златана понахватал. Теперь видимо тоже о себе в третьем лице говорит

    (ответить)

  15. liver-red-son 28.05.2019 10:06 # liver-red-son
    Мхитарян согласен с высказыванием Мхитаряна

    (ответить)

  16. xah 28.05.2019 10:06 # xah
    Так лено сказал или армянин

    (ответить)

  17. quavo 28.05.2019 10:05 # quavo
    Норм собрал

    (ответить)

  18. parlor3 28.05.2019 10:05 # parlor3
    Он сраный трус, показал свою натуру и характер.... Что б в след. сезоне тебя не было в команде!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: