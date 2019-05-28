Мхитарян: "Это скандал, что Мхитарян не может сыграть в финале"
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено назвал "скандалом" невозможность для своего клуба задействовать плеймейкера Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы против "Челси".
Напомним, "канониры" отправились в столицу Азербайджана без игрока сборной Армении. Мхитарян и руководство "Арсенала" сочли недостаточными те гарантии безопасности, что предоставили местные власти и УЕФА.
С серьезными проблемами столкнулись и английские фанаты, в результате чего обеим дошедшим до финала командам пришлось сдать половину выделенных билетов. Однако Лено понимает, почему "Арсенал" не может устроить бойкот этому финалу.
"Наш клуб хочет трофей, мы хотим вернуться в Лигу Чемпионов, а если "Арсенал" и "Челси" откажутся сыграть, их, вероятно, отстранят от соревнований УЕФА. Это непросто".
"Это скандал, что Генрих не может сыграть. Он упорно трудился весь сезон, а теперь не может приехать на столь важный финал из-за политических причин", — сообщил Лено Kicker.
28.05.2019 10:00
Просмотров: 2561
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Это скандал, что Мхитарян не может сыграть в финале против Мхитаряна", - сообщает из Баку наш корреспондент Мхитарян.
(ответить)
А я думал вся эта хрень уже никому не интересна.
(ответить)
Мхитарян сраный трус, показал полностью свою натуру и характер.... пошел на хер, чтоб в след. сезоне тебя не было в команде!
Все представители, официальные лица включая президента страны, президента фифа респ-ки, силовые ведомства выступили официально в СМИ что они стопроцентно гарантируют безопасность приезда армянского игрока Мхитаряна, а нет ... выхдит что кому то на руку такое положение дел, раздуть фейковую новость , встать в позу и оправдать свою нелепую позицию
(ответить)
Сразу вспомнилась та пиздaтая реклама и слова Златана перед штрафным: Златан считает, что Златан должен бить.
п.с А Мхитарян лох, хотел больше хайпа словить, да ФИФА и УЕФА похер. Надеюсь Арс проиграет из-за его хитрожопости и его турнут нахер из команды
(ответить)
Заголовок - огонь)), Мхитарян о Мхитаряне пишет))..
(ответить)
миха походу писал статью, когда его иебали толпа армян в подземке
(ответить)
СЮРРЕАЛИЗМ
(ответить)
Да молчи ты, запасной вратарь.
(ответить)
заголовок как обычно
(ответить)
Заголовок - огонь.)))
(ответить)
Какой высокомерный! Ишь ты. О себе в 3м лице.
(ответить)
А сколько на фапли Мхитарянов?
(ответить)
Ох, уж, эти базарные страны. Одна нелепее другой.
(ответить)
У Златана понахватал. Теперь видимо тоже о себе в третьем лице говорит
(ответить)
Мхитарян согласен с высказыванием Мхитаряна
(ответить)
Так лено сказал или армянин
(ответить)
Норм собрал
(ответить)
Он сраный трус, показал свою натуру и характер.... Что б в след. сезоне тебя не было в команде!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий