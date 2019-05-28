Азар: "Никогда не буду выступать за другой английский клуб"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что никогда не сыграет за другой английский клуб.
По всей видимости, финал Лиги Европы против "Арсенала" в среду станет последним матчей для 28-летнего бельгийца за "Челси".
Ожидается, что после матча в Баку Азар отправится в "Реал", где многим игрокам и звездам не удается задержаться надолго. Однако Эден обещает, что "синие" так и останутся его единственным английским клубом.
"Существует ли вероятность, что в будущем я буду выступать за другой клуб Премьер-Лиги? Нет, без шансов. Я — "синий"! Это многое значит для меня. Я не могу выступать за другой клуб в этой стране", — цитирует Азара Daily Mirror.
Также Эден назвал другие клубы Премьер-Лиги, которые интересовались им, когда он переходил в "Челси" из "Лилля" в 2012 году.
"У меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм". Но я сделал правильный выбор. Я поговорил с владельцем, а Дидье Дрогба и Джо Коул сказали мне, что "Челси" — это лучший клуб", — добавил Азар.
28.05.2019 09:00
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Последние комментарии:
да кому ты нужен будешь? вон даже Ньюкасл шейхи покупают
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выкинут, как Фабрегаса, и будешь в каком-нибудь Касле у арабов доигрывать.
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даже в новости про азара и реала зеропуй опять обоссали
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Говорит, что синий, а хочет уйти в Реал. На френдзону немного смахивает. Какой-же ты синий если ты Реал ставишь выше?
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Ну это и так ясно. Пенсионер уже будет. Никому будет не нужен в таком возрасте.
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фабрагес тоже говорил, что он анонир и никогда не будет играть за другой английский клуб
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Я сейчас синий, поговорим позже.
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хахахаха шлюха-пиздаболка. синий он LOL. ну раз синий хуль ты в реал то бежишь в трудную минуту, уебок??? очевидно, что тебе играть то осталось с гулькин хуй и ты в Англию не вернешься. лучше бы ты этого не говорил лицемер, осадочек остался...
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«и наебали меня, суки»
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