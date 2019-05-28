Азар: "Никогда не буду выступать за другой английский клуб"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что никогда не сыграет за другой английский клуб.

По всей видимости, финал Лиги Европы против "Арсенала" в среду станет последним матчей для 28-летнего бельгийца за "Челси".



Ожидается, что после матча в Баку Азар отправится в "Реал", где многим игрокам и звездам не удается задержаться надолго. Однако Эден обещает, что "синие" так и останутся его единственным английским клубом.



"Существует ли вероятность, что в будущем я буду выступать за другой клуб Премьер-Лиги? Нет, без шансов. Я — "синий"! Это многое значит для меня. Я не могу выступать за другой клуб в этой стране", — цитирует Азара Daily Mirror.



Также Эден назвал другие клубы Премьер-Лиги, которые интересовались им, когда он переходил в "Челси" из "Лилля" в 2012 году.



"У меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм". Но я сделал правильный выбор. Я поговорил с владельцем, а Дидье Дрогба и Джо Коул сказали мне, что "Челси" — это лучший клуб", — добавил Азар.