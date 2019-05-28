Азар: "Никогда не буду выступать за другой английский клуб"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что никогда не сыграет за другой английский клуб.

По всей видимости, финал Лиги Европы против "Арсенала" в среду станет последним матчей для 28-летнего бельгийца за "Челси".

Ожидается, что после матча в Баку Азар отправится в "Реал", где многим игрокам и звездам не удается задержаться надолго. Однако Эден обещает, что "синие" так и останутся его единственным английским клубом.

"Существует ли вероятность, что в будущем я буду выступать за другой клуб Премьер-Лиги? Нет, без шансов. Я — "синий"! Это многое значит для меня. Я не могу выступать за другой клуб в этой стране", — цитирует Азара Daily Mirror.

Также Эден назвал другие клубы Премьер-Лиги, которые интересовались им, когда он переходил в "Челси" из "Лилля" в 2012 году.

"У меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм". Но я сделал правильный выбор. Я поговорил с владельцем, а Дидье Дрогба и Джо Коул сказали мне, что "Челси" — это лучший клуб", — добавил Азар.


Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. papka-legend 28.05.2019 09:27 # papka-legend
    да кому ты нужен будешь? вон даже Ньюкасл шейхи покупают

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  2. alexomck 28.05.2019 09:23 # alexomck
    выкинут, как Фабрегаса, и будешь в каком-нибудь Касле у арабов доигрывать.

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  3. j-silver 28.05.2019 09:23 # j-silver
    даже в новости про азара и реала зеропуй опять обоссали

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  4. dtunamevoli 28.05.2019 09:20 # dtunamevoli
    Говорит, что синий, а хочет уйти в Реал. На френдзону немного смахивает. Какой-же ты синий если ты Реал ставишь выше?

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  5. electric 28.05.2019 09:15 # electric
    Ну это и так ясно. Пенсионер уже будет. Никому будет не нужен в таком возрасте.

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  6. tigerpool 28.05.2019 09:14 # tigerpool
    фабрагес тоже говорил, что он анонир и никогда не будет играть за другой английский клуб

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  7. ofori-twumasi 28.05.2019 09:12 # ofori-twumasi
    Я сейчас синий, поговорим позже.

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  8. only--liverpool 28.05.2019 09:07 # only--liverpool
    хахахаха шлюха-пиздаболка. синий он LOL. ну раз синий хуль ты в реал то бежишь в трудную минуту, уебок??? очевидно, что тебе играть то осталось с гулькин хуй и ты в Англию не вернешься. лучше бы ты этого не говорил лицемер, осадочек остался...

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  9. mancityboy08 28.05.2019 09:06 # mancityboy08
    «и наебали меня, суки»

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