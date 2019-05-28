Президент "Сити" уверен в возвращении Компани

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак уверен, что защитник Венсан Компани вернется в клуб в будущем.

Сделав с "горожанами" требл в этом сезоне, Компани принял решение покинуть "Этихад" свободным агентом. Венсан согласился стать играющим тренером своего родного "Андерлехта", с которым он заключил контракт на три года.



Тем не менее, Аль Мубарак уверен, что отъезд 33-летнего бельгийца из "Сити" — это временно.



"Мы определенно не прощаемся с ним. Венсан является частью нашей семьи и всегда ей будет, а наше приключение продолжается".



"Уверен, мы еще увидим Венсана здесь, он вернется в какой-нибудь роли в какой-нибудь момент в будущем. У меня хорошее предчувствие насчет этого", — сообщил Аль Мубарак City TV.