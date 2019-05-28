Грилиш: "Это мои счастливые бутсы!"

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш объяснил, почему в финале плей-офф Чемпионшипа против "Дерби" сыграл в драных бутсах.

Накануне Грилиш, будучи капитаном "вилланов", привел свою команду к победе 2:1 над "Дерби". Благодаря добытому на "Уэмбли" успеху бирмингемцы возвращаются в Премьер-Лигу после трех лет перерыва.



Этот матч 23-летний полузащитник сыграл в таких бутсах, которые редко увидишь на профессиональном футболисте — обувь Джека была буквально порвана в клочья. Однако этому нашлось простое объяснение.



"Когда я вернулся после травмы, эти бутсы были новыми. Затем я забил несколько голов, отдал несколько результативных передач. Я подумал, что это мои счастливые бутсы, и я должен сохранить их!" — сообщил Грилиш в эфире Sky Sports.