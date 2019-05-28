Грилиш: "Это мои счастливые бутсы!"

Джек Грилиш Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш объяснил, почему в финале плей-офф Чемпионшипа против "Дерби" сыграл в драных бутсах.

Накануне Грилиш, будучи капитаном "вилланов", привел свою команду к победе 2:1 над "Дерби". Благодаря добытому на "Уэмбли" успеху бирмингемцы возвращаются в Премьер-Лигу после трех лет перерыва.

Этот матч 23-летний полузащитник сыграл в таких бутсах, которые редко увидишь на профессиональном футболисте — обувь Джека была буквально порвана в клочья. Однако этому нашлось простое объяснение.

"Когда я вернулся после травмы, эти бутсы были новыми. Затем я забил несколько голов, отдал несколько результативных передач. Я подумал, что это мои счастливые бутсы, и я должен сохранить их!" — сообщил Грилиш в эфире Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Дерби, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2019 06:00

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  1. van-der-slav 28.05.2019 07:38 # van-der-slav
    Короче матч можно было не начинать, бутсы порешали. Чемпик тоже можно не начинать

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  2. makaku 28.05.2019 07:01 # makaku
    суеверный пастух

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  3. only--liverpool 28.05.2019 06:21 # only--liverpool
    ))) LOL

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