Топ-5 разочарований сезона 2018/19
Предлагаем вашему вниманию подборку главных разочарований сезона 2018/19 среди выступающих в Премьер-Лиге игроков.
Многие из новичков "Фулхэма" или "Брайтона" могут считаться разочарованиями завершившегося сезона, но наибольший спрос всегда с представителей больших клубов — и именно из них логично составлять негативные рейтинги.
В кампании 2018/19 немало исполнителей сыграли значительно ниже ожиданий, и мы предлагаем вам пятерку главных разочарований Премьер-Лиги.
5. Бенжамен Менди ("Манчестер Сити")
Левый защитник почти полностью пропустил сезон 2017/18 в составе своего нового клуба, но, казалось, был готов быстро влиться в чемпионскую команду в новой кампании. Менди здорово начал чемпионат, но травмы снова подкосили его положение в "Сити".
Конечно, Менди не попал бы в этот список, будь дело только в проблемах со здоровьем. Француз серьезно испортил свои отношения с менеджером Пепом Гвардиолой, не раз нарушив дисциплину за пределами поля. Тренерский штаб не считает, что Менди ведет себя профессионально, а игрой сборной Франции, судя по всему, не спешит меняться. Даже выздоровев, Менди не сумел вернуться в основу "Сити" и проиграл свое место украинцу Александру Зинченко, который недавно считался глубоким резервистом и не является левым защитником по своей сути.
Будущее француза в клубе под вопросом, и его положение разочаровывает особенно, учитывая, насколько Бенжамен Менди индивидуально сильнее своих конкурентов по позиции.
4. Месут Озил ("Арсенал")
Полтора года назад "Арсенал" подписывал новый контракт с Месутом Озилом, но вскоре "канониры" могли пожалеть об этом решении. Унаи Эмери, новый тренер "канониров", оказался куда требовательнее к немцу, чем его предшественник Арсен Венгер, и где-то зимой Озил стал выглядеть для клуба обузой: игроком, перегружающим зарплатную ведомость "Арсенала", но при этом даже не попадающим в состав команды.
Экс-игрок сборной Германии стал играть больше во второй половине чемпионата, но это не значит, что Озил снова сумел стать определяющим игроком для "канониров". Он по-прежнему не дает команде того, чего хочет Эмери, и сезон в целом вышел для Месута неудачным. За всю кампанию он забил пять мячей и отдал всего две голевые передачи — последнюю цифру конкретно у него не оправдать даже меньшим количеством минут на поле.
3. Фред ("Манчестер Юнайтед")
У МЮ полоса разочарованиц началась еще летом, когда клуб провел очень скромную трансферную кампанию и испортил отношения с менеджером Жозе Моуриньо. "Юнайтед" совершил всего две покупки, подписав молодого португальского защитника Диогу Далота и центрального хавбека "Шахтера" Фреда.
Не сказать, что в бразильце "Юнайтед" получал звезду мирового футбола, но 60 миллионов за зрелого игрока предполагали большую отдачу. Фред редко проходил в составе при Моуриньо, из-за травм партнеров получил больше шансов при Сульшере, но в итоге не убедил никого в своих талантах. Один гол, одна голевая передача и множеств невзрачных матчей, по которым сложно определить, в чем основные достоинства футболиста.
Проблемы МЮ в центре поля глубже и начинаются с фигуры Поля Погба, но Фреду, как минимум, нужно привыкнуть к борьбе на уровне Премьер-Лиги, чтобы его стали воспринимать всерьез.
2. Гонсало Игуаин ("Челси")
Осенью Маурицио Сарри дал руководству "Челси" четко понять, что он нуждается в новом форварде, и даже конкретнее — в Гонсало Игуаине, с которым в свое время работал в "Наполи". Итальянец отправил в резерв Альваро Морату и стал использовать в центре атаки Эдена Азара. Решения играли против команды, но Сарри от них не отступал, пока не добился от "Челси" желаемого.
Игуаина взяли у "Ювентуса" в аренду до конца сезона после того, как он провалил его первую часть в другой аренде — в "Милане". Работа с Сарри не вернула Гонсало к его лучшей форме, потому на "Стэмфорд Бридж" он выглядел так же тяжело, как и на "Сан-Сиро". 31-летний форвард забил всего пять голов — в ворота "Фулхэма", "Хаддерсфилда", "Бернли" и "Уотфорда". Даже Сарри, до последнего защищавший свое желание арендовать аргентинскую звезду, оставлял Игуаина в запасе на некоторые ключевые матчи — как, например, на финал Кубка Лиги с "Манчестер Сити".
Вне зависимости от того, останется ли Сарри в Лондоне, сложно представить, будто что-то заставит "Челси" подписать Гонсало Игуаина на постоянной основе.
1. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед")
У Санчеса было целое лето, чтобы освоиться на новом месте и доказать, что первые полгода в Манчестере были недоразумением. Алексис подавал небольшие надежды перед стартом сезона, но его первая полноценная кампания в "Юнайтед" в итоге оказалась еще хуже, чем можно было представить.
Какую-то роль в этом сыграли травмы, но сложно оправдывать Санчеса, глядя на его игру в большинстве матчей. Чилиец получил самый большой контракт в клубе и, кажется, больше не видит причин что-то доказывать. С безнадежностью Алексиса на "Олд Траффорд, скорее всего, смирились — актуальной задачей должна стать продажа бывшей звезды Премьер-Лиги в условный Китай. Очевидно, платить ему те же деньги в Европе никто не станет, а в МЮ он создает проблемы, провоцируя других игроков на финансовые требования к руководству.
В Премьер-Лиге Алексис Санчес забил за сезон всего один мяч. В октябре его удар головой принес МЮ волевую победу над "Ньюкаслом", которая в тот момент (предположительно) уберегла от увольнения Жозе Моуриньо. Несмотря на подаренную надежду, это все равно не имело глобального значения ни для тренера, ни для футболиста.
Иван Громиков специальн для FAPL.ru
28.05.2019 05:55
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Последние комментарии:
Да сюда весь состав мю можно запросто включать, кроме Мактоминея
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Бред, который я не читал, ну что за отморозок сюда Езиля включил, бля, это просто ...
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Игуаин будет забивать голы до тех пор, пока жив. Он — это и есть голы. Голевое животное. Адская голевая машина
Источник: http://fapl.ru/posts/68361/
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Как же Санчес был окуенен в Арсенале...
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А Жоржиньо?
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я бы еще Салаха сюда добавил...
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Миха, че Санчеса жирным курсивом не отметил ????
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По-моему Игуаин здесь лишний. Для начала он сыграл пол сезона. И пришёл когда у Челси был обще командный спад. В 14 играх забил 5 голов. Не самый худший результат. Да и вообще его взяли в аренду в его не самой лучшей форме, и если бы он был в форме то его навряд ли взяли бы в аренду.
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Топ 5 лохов сезона (с)
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