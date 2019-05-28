Топ-5 разочарований сезона 2018/19

Предлагаем вашему вниманию подборку главных разочарований сезона 2018/19 среди выступающих в Премьер-Лиге игроков.

Многие из новичков "Фулхэма" или "Брайтона" могут считаться разочарованиями завершившегося сезона, но наибольший спрос всегда с представителей больших клубов — и именно из них логично составлять негативные рейтинги.



В кампании 2018/19 немало исполнителей сыграли значительно ниже ожиданий, и мы предлагаем вам пятерку главных разочарований Премьер-Лиги.



5. Бенжамен Менди ("Манчестер Сити")



Левый защитник почти полностью пропустил сезон 2017/18 в составе своего нового клуба, но, казалось, был готов быстро влиться в чемпионскую команду в новой кампании. Менди здорово начал чемпионат, но травмы снова подкосили его положение в "Сити".



Конечно, Менди не попал бы в этот список, будь дело только в проблемах со здоровьем. Француз серьезно испортил свои отношения с менеджером Пепом Гвардиолой, не раз нарушив дисциплину за пределами поля. Тренерский штаб не считает, что Менди ведет себя профессионально, а игрой сборной Франции, судя по всему, не спешит меняться. Даже выздоровев, Менди не сумел вернуться в основу "Сити" и проиграл свое место украинцу Александру Зинченко, который недавно считался глубоким резервистом и не является левым защитником по своей сути.



Будущее француза в клубе под вопросом, и его положение разочаровывает особенно, учитывая, насколько Бенжамен Менди индивидуально сильнее своих конкурентов по позиции.



4. Месут Озил ("Арсенал")



Полтора года назад "Арсенал" подписывал новый контракт с Месутом Озилом, но вскоре "канониры" могли пожалеть об этом решении. Унаи Эмери, новый тренер "канониров", оказался куда требовательнее к немцу, чем его предшественник Арсен Венгер, и где-то зимой Озил стал выглядеть для клуба обузой: игроком, перегружающим зарплатную ведомость "Арсенала", но при этом даже не попадающим в состав команды.



Экс-игрок сборной Германии стал играть больше во второй половине чемпионата, но это не значит, что Озил снова сумел стать определяющим игроком для "канониров". Он по-прежнему не дает команде того, чего хочет Эмери, и сезон в целом вышел для Месута неудачным. За всю кампанию он забил пять мячей и отдал всего две голевые передачи — последнюю цифру конкретно у него не оправдать даже меньшим количеством минут на поле.



3. Фред ("Манчестер Юнайтед")



У МЮ полоса разочарованиц началась еще летом, когда клуб провел очень скромную трансферную кампанию и испортил отношения с менеджером Жозе Моуриньо. "Юнайтед" совершил всего две покупки, подписав молодого португальского защитника Диогу Далота и центрального хавбека "Шахтера" Фреда.



Не сказать, что в бразильце "Юнайтед" получал звезду мирового футбола, но 60 миллионов за зрелого игрока предполагали большую отдачу. Фред редко проходил в составе при Моуриньо, из-за травм партнеров получил больше шансов при Сульшере, но в итоге не убедил никого в своих талантах. Один гол, одна голевая передача и множеств невзрачных матчей, по которым сложно определить, в чем основные достоинства футболиста.



Проблемы МЮ в центре поля глубже и начинаются с фигуры Поля Погба, но Фреду, как минимум, нужно привыкнуть к борьбе на уровне Премьер-Лиги, чтобы его стали воспринимать всерьез.



2. Гонсало Игуаин ("Челси")



Осенью Маурицио Сарри дал руководству "Челси" четко понять, что он нуждается в новом форварде, и даже конкретнее — в Гонсало Игуаине, с которым в свое время работал в "Наполи". Итальянец отправил в резерв Альваро Морату и стал использовать в центре атаки Эдена Азара. Решения играли против команды, но Сарри от них не отступал, пока не добился от "Челси" желаемого.



Игуаина взяли у "Ювентуса" в аренду до конца сезона после того, как он провалил его первую часть в другой аренде — в "Милане". Работа с Сарри не вернула Гонсало к его лучшей форме, потому на "Стэмфорд Бридж" он выглядел так же тяжело, как и на "Сан-Сиро". 31-летний форвард забил всего пять голов — в ворота "Фулхэма", "Хаддерсфилда", "Бернли" и "Уотфорда". Даже Сарри, до последнего защищавший свое желание арендовать аргентинскую звезду, оставлял Игуаина в запасе на некоторые ключевые матчи — как, например, на финал Кубка Лиги с "Манчестер Сити".



Вне зависимости от того, останется ли Сарри в Лондоне, сложно представить, будто что-то заставит "Челси" подписать Гонсало Игуаина на постоянной основе.



1. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед")



У Санчеса было целое лето, чтобы освоиться на новом месте и доказать, что первые полгода в Манчестере были недоразумением. Алексис подавал небольшие надежды перед стартом сезона, но его первая полноценная кампания в "Юнайтед" в итоге оказалась еще хуже, чем можно было представить.



Какую-то роль в этом сыграли травмы, но сложно оправдывать Санчеса, глядя на его игру в большинстве матчей. Чилиец получил самый большой контракт в клубе и, кажется, больше не видит причин что-то доказывать. С безнадежностью Алексиса на "Олд Траффорд, скорее всего, смирились — актуальной задачей должна стать продажа бывшей звезды Премьер-Лиги в условный Китай. Очевидно, платить ему те же деньги в Европе никто не станет, а в МЮ он создает проблемы, провоцируя других игроков на финансовые требования к руководству.



В Премьер-Лиге Алексис Санчес забил за сезон всего один мяч. В октябре его удар головой принес МЮ волевую победу над "Ньюкаслом", которая в тот момент (предположительно) уберегла от увольнения Жозе Моуриньо. Несмотря на подаренную надежду, это все равно не имело глобального значения ни для тренера, ни для футболиста.



Иван Громиков специальн для FAPL.ru