Лэмпард намекнул, что не бросит "Дерби" ради "Челси"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард дал понять, что хочет остаться в своем клубе, несмотря на поражение в финале плей-офф Чемпионшипа и слухи насчет "Челси".

40-летний Лэмпард очень достойно провел свой дебютный сезон на тренерском поприще, но пока что свой главный матч в этой роли проиграл — поражение 2:1 от "Астон Виллы" в финале плей-офф Чемпионшипа означает, что выход "баранов" в Премьер-Лигу снова откладывается.

В последние недели Фрэнка называют возможным сменщиком Маурицио Сарри в "Челси", однако Фрэнк не придает этим спекуляциям значения и намекает, что останется в "Дерби".

"Три дня назад я разговаривал с владельцем, и мы согласились, что после этого матча сядем и все обсудим. Спекуляции насчет "Челси" не имеют значения".

"Здесь у меня есть контракт на два года. Я обожаю работать здесь, и я хочу продолжить это делать. Я хочу продолжать прогрессировать с клубом".

"Подводя итоги своего первого года, я хочу сказать, что я благодарен за эту огромную возможность, что клуб предоставил мне. Это мое главное ощущение".

"Сегодня вечером я отдохну, мы выпьем по паре пива с парнями и персоналом, которые так упорно трудились в этом году. А затем мы обсудим планы на будущее", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Дерби, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2019 00:05

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  1. yela 28.05.2019 00:41 # yela
    У него в составе одни алкаши. Там необходимо серьезное усиление даже на уровне Чемпионшипа, чтобы пробиться в АПЛ. Удачи.

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  2. mancunia-planet 28.05.2019 00:25 # mancunia-planet
    ноу комменц

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