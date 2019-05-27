Саутгейт отсеял четырех игроков для заявки на плей-офф Лиги Наций

Правый защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер оказался одним из четырех игроков, которые остались за бортом плей-офф Лиги Наций относительно предварительной заявки сборной Англии.

16 мая главный тренер англичан Гарет Саутгейт назвал имена 27 игроков, из которых, согласно правилам УЕФА, он должен был оставить только 23 для окончательной заявки на летний мини-турнир.



Как и предписано регламентом, сегодня Саутгейт объявил эту несчастливую четверку. Помимо Триппьера, также были отсеяны Харри Уинкс из "Тоттенхэма", Натан Редмонд и Джеймс Уорд-Проуз из "Саутгемптона".



При этом капитан "трех львов" Харри Кейн, в данный момент отсутствующий с травмой лодыжки, в заявке остался.



Добавим, что в полуфинале плей-офф Лиги Наций англичане сыграют со сборной Голландии 6 июня в Гимарайнше. А 24 часами ранее в другом матче 1/2 сойдутся Португалия и Швейцария.



Заявка сборной Англии на плей-офф Лиги Наций



Голкиперы: Джек Батленд ("Стоук"), Том Хитон ("Бернли"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Харри Магуайр (оба — "Лестер"), Майкл Кин ("Эвертон"), Данни Роуз("Тоттенхэм"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити").



Полузащитники: Росс Баркли ("Челси"), Деле Алли, Эрик Дайер (оба — "Тоттенхэм"), Фабиан Дельф ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм").



Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд (оба — "Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").