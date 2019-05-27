Лука Йович намекает на переезд в Премьер-Лигу

Лука Йович Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович намекнул, что может продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Йович забил 17 голов в Бундеслиге и еще 10 раз отличился в Лиге Европы, обратив на себя внимание сильнейших клубов континента.

В последние недели 21-летнего серба упорно сватали в "Реал", однако сам Лука предпочитает другие лиги, нежели испанская.

"Бундеслига — очень требовательная лига в плане физической готовности, но после матчей против "Челси" и "Интера" у меня появилось ощущение, что я бы смог играть еще лучше в Премьер-Лиге или Серии А. То, как команды там играют, подходит мне".

"Мне не терпится сравнить свой уровень с лучшими игроками в мире. Лишь одна вещь для меня ясна: я хочу быть успешен в своей карьере", — сообщил Йович Die Welt.

Добавим, среди претендентов на Луку называются "Челси" и "Манчестер Сити".


Метки Айнтрахт, Йович, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2019 22:00

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  1. kos9k 27.05.2019 22:51 # kos9k
    заменит лукаку

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  2. rentv 27.05.2019 22:31 # rentv
    В Ливерпуль на место Фирмино!

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  3. rap-woiska 27.05.2019 22:28 # rap-woiska
    в мю за 90 этого середняка!

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