Лука Йович намекает на переезд в Премьер-Лигу

Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович намекнул, что может продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Йович забил 17 голов в Бундеслиге и еще 10 раз отличился в Лиге Европы, обратив на себя внимание сильнейших клубов континента.



В последние недели 21-летнего серба упорно сватали в "Реал", однако сам Лука предпочитает другие лиги, нежели испанская.



"Бундеслига — очень требовательная лига в плане физической готовности, но после матчей против "Челси" и "Интера" у меня появилось ощущение, что я бы смог играть еще лучше в Премьер-Лиге или Серии А. То, как команды там играют, подходит мне".



"Мне не терпится сравнить свой уровень с лучшими игроками в мире. Лишь одна вещь для меня ясна: я хочу быть успешен в своей карьере", — сообщил Йович Die Welt.



Добавим, среди претендентов на Луку называются "Челси" и "Манчестер Сити".