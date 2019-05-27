Нголо Канте полетел в Баку, несмотря на травму

Нголо Канте Несмотря на травму, полузащитник Нголо Канте все-таки полетел с "Челси" в Баку на финал Лиги Европы.

Едва залечив травму задней поверхности бедра, из-за которой он пропустил два заключительных матча сезона, в минувшую субботу на тренировке "синих" Канте получил новое повреждение.

Нголо неудачно подвернул колено, пытаясь отобрать мяч у партнера по команде, и, казалось, это лишает его шансов сыграть против "Арсенала" в ближайшую среду.

Как сообщает The Guardian, участие 28-летнего француза в финале по-прежнему маловероятно. В понедельник Канте самостоятельно приехал на базу клуба в Кобхэме и передвигался без видимого дискомфорта, но не тренировался.

Тем не менее, позже днем Канте улетел с остальной командой в столицу Азербайджана. Даже если Нголо сможет сыграть хотя бы несколько минут, "Челси" не хочет упускать такую возможность.

Также ожидается, что в отсутствие Канте главный тренер "синих" Маурицио Сарри доверит место в стартовом составе Россу Баркли.


Метки Канте, Лига Европы, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2019 21:00

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