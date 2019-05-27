Шейх Халид подтвердил, что покупает "Ньюкасл" у Эшли

Кузен шейха Мансура подтвердил, что достиг договоренности о покупке "Ньюкасла".

Лишь сегодня утром издание The Sun сообщило, что шейх Халид бин Заид Аль Нахайян договорился с Майком Эшли о покупке клуба с "Сент Джеймс Парк" за 350 миллионов фунтов.



"Сороки" никак не отреагировали на эту безусловно громкую новость, ни опровергнув, ни подтвердив ее. А вот шейх Халид, представляющий королевскую семью ОАЭ, оказался смелее.



"Мы можем подтвердить, что Его Величество шейх Халид бин Заид Аль Нахайян ведет переговоры с Майком Эшли и его людьми насчет приобретения "Ньюкасла".



"Для нас было бы честью продолжить развитие клуба, обладающего такой сильной поддержкой, историей и традициями. Мы согласовали условия и сейчас работаем над скорейшим заключением сделки", — гласит заявление Bin Zayed Group.



Добавим, что первоочередной задачей нового владельца станет продление истекающего 30 июня контракта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Также логично ожидать, что с шейхом Халидом, который в прошлом году был готов заплатить 2 млрд. фунтов за "Ливерпуль", "Ньюкасл" развернет активную деятельность на трансферном рынке.