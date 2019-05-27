Шейх Халид подтвердил, что покупает "Ньюкасл" у Эшли

Рафаэль Бенитес Кузен шейха Мансура подтвердил, что достиг договоренности о покупке "Ньюкасла".

Лишь сегодня утром издание The Sun сообщило, что шейх Халид бин Заид Аль Нахайян договорился с Майком Эшли о покупке клуба с "Сент Джеймс Парк" за 350 миллионов фунтов.

"Сороки" никак не отреагировали на эту безусловно громкую новость, ни опровергнув, ни подтвердив ее. А вот шейх Халид, представляющий королевскую семью ОАЭ, оказался смелее.

"Мы можем подтвердить, что Его Величество шейх Халид бин Заид Аль Нахайян ведет переговоры с Майком Эшли и его людьми насчет приобретения "Ньюкасла".

"Для нас было бы честью продолжить развитие клуба, обладающего такой сильной поддержкой, историей и традициями. Мы согласовали условия и сейчас работаем над скорейшим заключением сделки", — гласит заявление Bin Zayed Group.

Добавим, что первоочередной задачей нового владельца станет продление истекающего 30 июня контракта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Также логично ожидать, что с шейхом Халидом, который в прошлом году был готов заплатить 2 млрд. фунтов за "Ливерпуль", "Ньюкасл" развернет активную деятельность на трансферном рынке.


Метки Ньюкасл, шейх Халид, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 490

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 27.05.2019 20:06 # chelsea88
    Шитюки глиноМесси купят, а сороки КриРо...
    И по новой)

    (ответить)

  2. only--liverpool 27.05.2019 20:01 # only--liverpool
    Новые мешки на подходе...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: