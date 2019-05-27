Почеттино высоко оценил шансы Кейна сыграть в финале Лиги Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил, что очень высоко оценивает шансы нападающего Харри Кейна сыграть в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Кейн пропустил уже девять матчей своего клуба из-за травмы лодыжки, полученной в первой четвертьфинальной встрече Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" 9 апреля.



Несмотря на столь длительное отсутствие, сейчас Харри уже занимается с полной нагрузкой и имеет все шансы выйти на футбольное поле 1 июня в Мадриде.



"На прошлой неделе, в пятницу или субботу, Харри Кейн приступил к тренировкам в общей группе. Его ситуация очень позитивна. У нас есть одна неделя до субботы, чтобы оценить его самочувствие и посмотреть на его прогресс".



"Как я уже говорил раньше, очень важно, чтобы он сам чувствовал себя хорошо, и пока он настроен очень позитивно".



"Так что посмотрим. Я не утверждаю на 100 процентов, что он будет готов выйти в старте, начать матч в запасе или вообще не примет участия в матче, но мы очень, очень довольны тем, как он идет на поправку".



"Ян Вертонген, Харри Уинкс и Давинсон Санчес в том же положении. Эти четверо игроков приступили к тренировкам в общей группе в пятницу или субботу", — цитирует Почеттино Sky Sports.



"Я хорошо себя чувствую. Я занимаюсь с остальной командой с конца прошлой недели, и пока никаких проблем. На этой неделе мне важно максимально улучшить свою форму, а дальше решать тренеру".



"Я чувствую, что я готов и здоров. Уверен, каждый игрок хочет выйти в старте, но это не мое решение. Это решение тренера. Я буду готов ко всему, поэтому давайте посмотрим", — сообщил сам Кейн.