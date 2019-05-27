"Астон Вилла" выиграла финал плей-офф Чемпионшипа и вышла в Премьер-Лигу

Третью путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон получила "Астон Вилла", в финале плей-офф Чемпионшипа обыграв "Дерби" со счетом 2:1.

Как и подобает столь важному матчу, команды начали его предельно осторожно, предпочитая не взвинчивать темп.



В целом игра была равной, однако "вилланам" удался гол "в раздевалку". Ахмед Аль-Мухаммади выполнил передачу с правого фланга, а Анвар Эль-Гази опередил защитника и практически спиной пробил с линии вратарской — 1:0.



С начала второго тайма принялся нервничать голкипер "баранов" Келли Рос и в итоге совершил результативную ошибку, на 59-й минуте выпустив мяч из рук при игре на выходе и позволив Джону Макгинну удвоить счет — 2:0.



Теперь "Дерби" не оставалось ничего иного, кроме как пойти ва-банк. Подопечные Фрэнка Лэмпарда принялись рисковать и вполне могли пропустить третий гол.



Тем не менее, этот риск оказался оправданным. На 81-й минуте вышедший на замену Джек Марриотт вернул "баранов" в игру, расстреляв ворота вторым касанием после скидки партнера в штрафной — 2:1.



Забить еще один гол и перевести игру в экстра-таймы "Дерби" не смог, как ни старался. "Астон Вилла" выстояла.



Со второй попытки "Астон Вилле" удалось выиграть финал плей-офф Чемпионшипа и вернуться в Премьер-Лигу после трех лет перерыва. "Дерби" и Фрэнк Лэмпард определенно могут занести этот сезон себе в актив — у них еще все впереди.



"Астон Вилла" — "Дерби" — 2:1 (1:0)



Голы: Эль-Гази 44, Макгинн 59 — Марриотт 81.



"Астон Вилла": Стир, Аль-Мухаммади, Туанзебе, Мингс (Хаус 86), Тэйлор, Хурихэйн, Макгинн, Грилиш, Адома (Грин 73), Эль-Гази, Абрахэм.



"Дерби": Рос, Богл, Томори, Кио, Коул, Хаддлстоун (Мариотт 63), Джонсон, Уилсон, Маунт, Лоуренс (Йозефсон 73), Беннетт (Уогхорн 69).



Предупреждения: Хурихэйн, Эль-Гази — Томори, Беннетт, Уилсон.