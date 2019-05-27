"Астон Вилла" выиграла финал плей-офф Чемпионшипа и вышла в Премьер-Лигу

Астон Вилла Третью путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон получила "Астон Вилла", в финале плей-офф Чемпионшипа обыграв "Дерби" со счетом 2:1.

Как и подобает столь важному матчу, команды начали его предельно осторожно, предпочитая не взвинчивать темп.

В целом игра была равной, однако "вилланам" удался гол "в раздевалку". Ахмед Аль-Мухаммади выполнил передачу с правого фланга, а Анвар Эль-Гази опередил защитника и практически спиной пробил с линии вратарской — 1:0.

С начала второго тайма принялся нервничать голкипер "баранов" Келли Рос и в итоге совершил результативную ошибку, на 59-й минуте выпустив мяч из рук при игре на выходе и позволив Джону Макгинну удвоить счет — 2:0.

Теперь "Дерби" не оставалось ничего иного, кроме как пойти ва-банк. Подопечные Фрэнка Лэмпарда принялись рисковать и вполне могли пропустить третий гол.

Тем не менее, этот риск оказался оправданным. На 81-й минуте вышедший на замену Джек Марриотт вернул "баранов" в игру, расстреляв ворота вторым касанием после скидки партнера в штрафной — 2:1.

Забить еще один гол и перевести игру в экстра-таймы "Дерби" не смог, как ни старался. "Астон Вилла" выстояла.

Со второй попытки "Астон Вилле" удалось выиграть финал плей-офф Чемпионшипа и вернуться в Премьер-Лигу после трех лет перерыва. "Дерби" и Фрэнк Лэмпард определенно могут занести этот сезон себе в актив — у них еще все впереди.

"Астон Вилла" — "Дерби" — 2:1 (1:0)

Голы: Эль-Гази 44, Макгинн 59 — Марриотт 81.

"Астон Вилла": Стир, Аль-Мухаммади, Туанзебе, Мингс (Хаус 86), Тэйлор, Хурихэйн, Макгинн, Грилиш, Адома (Грин 73), Эль-Гази, Абрахэм.

"Дерби": Рос, Богл, Томори, Кио, Коул, Хаддлстоун (Мариотт 63), Джонсон, Уилсон, Маунт, Лоуренс (Йозефсон 73), Беннетт (Уогхорн 69).

Предупреждения: Хурихэйн, Эль-Гази — Томори, Беннетт, Уилсон.


Метки Астон Вилла, Дерби, обзор матча, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2019 18:55

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Последние комментарии:




  1. kos9k 27.05.2019 20:17 # kos9k
    Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после того, как Зеленский был избран на пост президента, посоветовал ему объявить дефолт по греческому или аргентинскому сценариям. Эти страны, напомним, отказались отдавать долги МВФ.

    вот это неплохо

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  2. melwood-lfc 27.05.2019 20:14 # melwood-lfc
    написал, что клип мияги хуета для мокрощелок на нью рэпе
    не думал, что соберу столько

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  3. roberto-89 27.05.2019 20:06 # roberto-89
    нихрена се гейгуннеров бамбанула не хило, но и золупенцы тоже хороши ахахахахахахх как же без них то ееххехехехеххе

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  4. gavnoed 27.05.2019 20:02 # gavnoed
    Вот вы улыбаетесь, а между тем в новом сезоне Астон Вилла наберет 4 очка с Ливерпулем: обыграет их дома 2:1, а в гостях сыграет 2:2

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  5. kos9k 27.05.2019 20:01 # kos9k
    в случае повышение дерби сутулый сразу бы перешел к пенсам и бросил бы клуб на произвол судьбы, поэтому збс, вилла заслужила

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  6. electric 27.05.2019 20:00 # electric
    Мартин онил красава! Анбонлахор велком в эйпиэл!

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  7. roberto-89 27.05.2019 20:00 # roberto-89
    я говорил Вилла в АПЛ просто изи бротканы !!!

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  8. chelsea88 27.05.2019 19:57 # chelsea88
    Свой 37000-й коммент посвящаю унижению калониров, процентов 90 из общего числа я нещадно унижал, обоссывал, пиздил и загонял в петушинныц угол всех конониров. Сейчас осталось пару-тройка радужных которые ещё «наплаву» , остальные все сгнили под шконарём. И это безусловно моя заслуга.
    #фаплбезкалониров
    #знайсвоеместорадужный

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  9. wmrpkvhzeflbrmo 27.05.2019 19:56 # wmrpkvhzeflbrmo
    Вот вы улыбаетесь, а между тем в новом сезоне Астон Вилла наберет 4 очка с Ливерпулем: обыграет их дома 2:1, а в гостях сыграет 2:2

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  10. urmat 27.05.2019 19:54 # urmat
    АВ молодцы, ждали

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  11. chelsea88 27.05.2019 19:50 # chelsea88
    Через несколько сезонов пригородная помойка муму тоже в плей-офф чемпионшипа бороться за выход в эйпиэл.
    Тогда уже не будет на фапле всяких тоговротов, лемассов, удаффов и прочих нонеймов.

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  12. blackbirdofk 27.05.2019 19:43 # blackbirdofk
    Лэмпс извлёк из этого Дерби максимум,его не в чем упрекнуть. Жаль конечно. С другой стороны Вилла настоящий английский клуб, которого не хватало в апл. Лет десять назад с Бэрри, Милнером, Агбонлахором, Янгом и остальными были грозой топов. У них кстати больше КЕЧ/ЛЧ, чем у аснла.

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  13. lst122 27.05.2019 19:38 # lst122
    Хотел видеть в АПЛ Виллу и Лидс, ну хоть Вилла прорвалась. Молодцы

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  14. chelsea88 27.05.2019 19:37 # chelsea88
    Капец два пидopaca (микспёсик и реамся) горят от меня)
    Уже даже объеденились... но ничего, я вас обоих обоссу)

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  15. lancerlancer1 27.05.2019 19:37 # lancerlancer1
    Как определить фана арсенала:
    1. Слушает рэп
    2. По-пьяни фаны арсенала устраивают версусы, типа рэперы
    3. Носят рэперские шмотки
    4. Компьютерные/консольные/ютубные задротиша
    5. Считают гейклуб величайшим
    6. Если гейклуб всасывает(бывает часто) - весь день с опущенными eблами
    7. Любой игрок, пришедший в арсенал - топ
    8. Ругают власть
    9. Девственники

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  16. melwood-lfc 27.05.2019 19:27 # melwood-lfc
    раз Лидс не вышел, значит Милнер остается в ливере

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  17. melwood-lfc 27.05.2019 19:26 # melwood-lfc
    одна хуета вышла в апл
    ни лидса
    ни дерби

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  18. al-faarabi 27.05.2019 19:25 # al-faarabi
    красиво конечно Рома проводила свою легенду Де Росси, это не загнивший щолсе, который дает подзатыльники свои легендам, что бы те переходили в стан конкурентов

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  19. al-faarabi 27.05.2019 19:20 # al-faarabi
    Анри>Ширер>Кейн>Ван Перси>Агуэро>Суарес>Нистелрой>Тевез>Руни>Торрес>Коул>Оуэн>Фаулер>Портье Дрогба

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  20. rj1992 27.05.2019 19:18 # rj1992
    С Челси Лэмпард бы развалил Чемпионшип

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