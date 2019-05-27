"Астон Вилла" выиграла финал плей-офф Чемпионшипа и вышла в Премьер-Лигу
Третью путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон получила "Астон Вилла", в финале плей-офф Чемпионшипа обыграв "Дерби" со счетом 2:1.
Как и подобает столь важному матчу, команды начали его предельно осторожно, предпочитая не взвинчивать темп.
В целом игра была равной, однако "вилланам" удался гол "в раздевалку". Ахмед Аль-Мухаммади выполнил передачу с правого фланга, а Анвар Эль-Гази опередил защитника и практически спиной пробил с линии вратарской — 1:0.
С начала второго тайма принялся нервничать голкипер "баранов" Келли Рос и в итоге совершил результативную ошибку, на 59-й минуте выпустив мяч из рук при игре на выходе и позволив Джону Макгинну удвоить счет — 2:0.
Теперь "Дерби" не оставалось ничего иного, кроме как пойти ва-банк. Подопечные Фрэнка Лэмпарда принялись рисковать и вполне могли пропустить третий гол.
Тем не менее, этот риск оказался оправданным. На 81-й минуте вышедший на замену Джек Марриотт вернул "баранов" в игру, расстреляв ворота вторым касанием после скидки партнера в штрафной — 2:1.
Забить еще один гол и перевести игру в экстра-таймы "Дерби" не смог, как ни старался. "Астон Вилла" выстояла.
Со второй попытки "Астон Вилле" удалось выиграть финал плей-офф Чемпионшипа и вернуться в Премьер-Лигу после трех лет перерыва. "Дерби" и Фрэнк Лэмпард определенно могут занести этот сезон себе в актив — у них еще все впереди.
"Астон Вилла" — "Дерби" — 2:1 (1:0)
Голы: Эль-Гази 44, Макгинн 59 — Марриотт 81.
"Астон Вилла": Стир, Аль-Мухаммади, Туанзебе, Мингс (Хаус 86), Тэйлор, Хурихэйн, Макгинн, Грилиш, Адома (Грин 73), Эль-Гази, Абрахэм.
"Дерби": Рос, Богл, Томори, Кио, Коул, Хаддлстоун (Мариотт 63), Джонсон, Уилсон, Маунт, Лоуренс (Йозефсон 73), Беннетт (Уогхорн 69).
Предупреждения: Хурихэйн, Эль-Гази — Томори, Беннетт, Уилсон.
27.05.2019 18:55
Просмотров: 3331
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после того, как Зеленский был избран на пост президента, посоветовал ему объявить дефолт по греческому или аргентинскому сценариям. Эти страны, напомним, отказались отдавать долги МВФ.
вот это неплохо
(ответить)
написал, что клип мияги хуета для мокрощелок на нью рэпе
не думал, что соберу столько
(ответить)
нихрена се гейгуннеров бамбанула не хило, но и золупенцы тоже хороши ахахахахахахх как же без них то ееххехехехеххе
(ответить)
Вот вы улыбаетесь, а между тем в новом сезоне Астон Вилла наберет 4 очка с Ливерпулем: обыграет их дома 2:1, а в гостях сыграет 2:2
(ответить)
в случае повышение дерби сутулый сразу бы перешел к пенсам и бросил бы клуб на произвол судьбы, поэтому збс, вилла заслужила
(ответить)
Мартин онил красава! Анбонлахор велком в эйпиэл!
(ответить)
я говорил Вилла в АПЛ просто изи бротканы !!!
(ответить)
Свой 37000-й коммент посвящаю унижению калониров, процентов 90 из общего числа я нещадно унижал, обоссывал, пиздил и загонял в петушинныц угол всех конониров. Сейчас осталось пару-тройка радужных которые ещё «наплаву» , остальные все сгнили под шконарём. И это безусловно моя заслуга.
#фаплбезкалониров
#знайсвоеместорадужный
(ответить)
Вот вы улыбаетесь, а между тем в новом сезоне Астон Вилла наберет 4 очка с Ливерпулем: обыграет их дома 2:1, а в гостях сыграет 2:2
(ответить)
АВ молодцы, ждали
(ответить)
Через несколько сезонов пригородная помойка муму тоже в плей-офф чемпионшипа бороться за выход в эйпиэл.
Тогда уже не будет на фапле всяких тоговротов, лемассов, удаффов и прочих нонеймов.
(ответить)
Лэмпс извлёк из этого Дерби максимум,его не в чем упрекнуть. Жаль конечно. С другой стороны Вилла настоящий английский клуб, которого не хватало в апл. Лет десять назад с Бэрри, Милнером, Агбонлахором, Янгом и остальными были грозой топов. У них кстати больше КЕЧ/ЛЧ, чем у аснла.
(ответить)
Хотел видеть в АПЛ Виллу и Лидс, ну хоть Вилла прорвалась. Молодцы
(ответить)
Капец два пидopaca (микспёсик и реамся) горят от меня)
Уже даже объеденились... но ничего, я вас обоих обоссу)
(ответить)
Как определить фана арсенала:
1. Слушает рэп
2. По-пьяни фаны арсенала устраивают версусы, типа рэперы
3. Носят рэперские шмотки
4. Компьютерные/консольные/ютубные задротиша
5. Считают гейклуб величайшим
6. Если гейклуб всасывает(бывает часто) - весь день с опущенными eблами
7. Любой игрок, пришедший в арсенал - топ
8. Ругают власть
9. Девственники
(ответить)
раз Лидс не вышел, значит Милнер остается в ливере
(ответить)
одна хуета вышла в апл
ни лидса
ни дерби
(ответить)
красиво конечно Рома проводила свою легенду Де Росси, это не загнивший щолсе, который дает подзатыльники свои легендам, что бы те переходили в стан конкурентов
(ответить)
Анри>Ширер>Кейн>Ван Перси>Агуэро>Суарес>Нистелрой>Тевез>Руни>Торрес>Коул>Оуэн>Фаулер>Портье Дрогба
(ответить)
С Челси Лэмпард бы развалил Чемпионшип
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий