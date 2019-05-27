Сарри — цель номер один "Ювентуса"

"Ювентус" избрал Маурицио Сарри своей целью номер один на роль нового главного тренера.

Накануне Массимилиано Аллегри провел свой последний матч в качестве рулевого "Ювентуса", так и не сумев за пять лет работы в Турине обеспечить клубу успех на европейской арене.



На место Аллегри сватали многих специалистов за последние дни, однако Sky Sports утверждает, что "Ювентус" избрал своим фаворитом Сарри.



Сообщается, что в ближайший четверг — на следующий день после финала Лиги Европы против "Арсенала" в Баку — агент 60-летнего итальянца Фали Рамадани встретится с директором "синих" Мариной Грановской.



В данный момент у "Челси" не планов увольнять Сарри, и финал Лиги Европы как отдельно взятый матч едва ли на это повлияет. Тем не менее, Маурицио все еще может сам попроситься назад на родину — вакансия в сильнейшем клубе страны не возникает слишком часто.