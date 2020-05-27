"Юнайтед" обратил внимание на доступность Боатенга

Джером Боатенг "Манчестер Юнайтед" обратил внимание на доступность центрального защитника "Баварии" и сборной Германии Джерома Боатенга.

В концовке этого сезона Боатенг угодил в опалу к руководству клуба и главному тренеру Нико Ковачу, который предпочитал использовать в центре обороны Матса Хуммельса и Никласа Зюле.

Президент "Баварии" Ули Хенесс и вовсе прямым текстом посоветовал 30-летнему немцу покинуть Мюнхен.

"Я бы рекомендовал ему, как другу, покинуть клуб. Он нуждается в новом испытании, а в последнее время он здесь не к месту", — говорил Хенесс.

По информации Manchester Evening News, эта ситуация не осталась без внимания на "Олд Траффорд". Во-первых, Боатенг уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге, один сезон отыграв за "Манчестер Сити". А во-вторых, "Юнайтед" интересовался Джеромом еще прошлым летом.

Тем не менее, "дьяволы" едва ли решатся сделать предложение о покупке Боатенга грядущим летом — главный тренер Оле Гуннар Сульшер хочет сделать ставку на молодых игроков и вариант с Джеромом может рассматривать только как запасной.


Метки Бавария, Боатенг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 27.05.2019 17:17 # lfcynwa
    новый вызов для Боатенга, может перезапуститься, а то в последнее время обленился совсем. Правда и МЮ может нехило обделаться с этим трансфером: 30 лет, еще и стопудос выбьет из вудворда пухлый контракт.

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  2. rap-woiska 27.05.2019 17:12 # rap-woiska
    Судя потому что я читал, профессионализма в нем как в погба

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  3. marvelboss 27.05.2019 17:11 # marvelboss
    теперь юнайтед будет интересоваться бревновых играков. бля уже купите нормалеых игрков

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