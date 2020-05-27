"Юнайтед" обратил внимание на доступность Боатенга

"Манчестер Юнайтед" обратил внимание на доступность центрального защитника "Баварии" и сборной Германии Джерома Боатенга.

В концовке этого сезона Боатенг угодил в опалу к руководству клуба и главному тренеру Нико Ковачу, который предпочитал использовать в центре обороны Матса Хуммельса и Никласа Зюле.



Президент "Баварии" Ули Хенесс и вовсе прямым текстом посоветовал 30-летнему немцу покинуть Мюнхен.



"Я бы рекомендовал ему, как другу, покинуть клуб. Он нуждается в новом испытании, а в последнее время он здесь не к месту", — говорил Хенесс.



По информации Manchester Evening News, эта ситуация не осталась без внимания на "Олд Траффорд". Во-первых, Боатенг уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге, один сезон отыграв за "Манчестер Сити". А во-вторых, "Юнайтед" интересовался Джеромом еще прошлым летом.



Тем не менее, "дьяволы" едва ли решатся сделать предложение о покупке Боатенга грядущим летом — главный тренер Оле Гуннар Сульшер хочет сделать ставку на молодых игроков и вариант с Джеромом может рассматривать только как запасной.