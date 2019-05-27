Анонс финала плей-офф Чемпионшипа

В противостоянии "Астон Виллы" и "Дерби" определится третий новичок Премьер-Лиги на сезон 2019/20.

Регулярный сезон Чемпионшипа "вилланы" и "бараны" завершили на пятом и шестом местах, однако это не помешало им преодолеть сопротивление "Вест Бромвича" и "Лидса", соответственно, в полуфинале плей-офф.



Для "Астон Виллы" это будет второй подряд финал плей-офф Чемпионшипа. Но если бирмингемцы провели во втором дивизионе только три года, то "Дерби" последний раз выступал в Премьер-Лиге еще в сезоне 2007/08, набрав тогда рекордно низкое количество очков, а до финала плей-офф не добирался с 2014 года.



Финал плей-офф Чемпионшипа часто называют самым дорогим матчем — не только в футболе, но и во всем спорте. Это клише, но справедливое клише. На сей раз на кону сумма порядка 170 миллионов фунтов — столько может принести один сезон выступлений в Премьер-Лиге.



- "Астон Вилла" выиграла шесть из девяти последних встреч с "Дерби" (все — в рамках чемпионата), уступив лишь однажды на этом отрезке — 2:0 в декабре 2017.



- Это будет всего лишь шестой случай, когда в финале плей-офф второго английского дивизиона сойдутся команды, завершившие регулярный сезон на пятом и шестом местах. Предыдущий раз это было в 2005 году, когда "Вест Хэм" одержал минимальную победу против "Престона".



- "Астон Вилла" — первая со времен "Вест Хэма" (2004 и 2005) команда, два года подряд участвующая в финале плей-офф Чемпионшипа. Последней командой, проигравшей два таких финала подряд, был "Лестер" (1992 и 1993).



- "Астон Вилла" проиграла пять из шести последних матчей на "Уэмбли" во всех турнирах, одолев лишь "Ливерпуль" в полуфинале Кубка Англии в апреле 2015 благодаря голам Кристиана Бентеке и Фабиана Дельфа (2:1).



- Только "Мидлсбро", "Ньюкасл", "Сандерленд" и "Суиндон" проигрывали три матча подряд на "Уэмбли" без забитых голов. "Астон Вилла", уступившая здесь 4:0 "Арсеналу" и 1:0 "Фулхэму", может присоединиться к их компании.



- Команда, которая финишировала в Чемпиошипе шестой, выходила в Премьер-Лигу лишь однажды в 13 предыдущих сезонах. Это удалось "Блэкпулу" в 2010 году.



- Если "Дерби" оформит повышение в классе, это будет первый новичок Премьер-Лиги, набравший так мало очков в Чемпионшипе (74) со времен "Кристал Пэлас" в сезоне 2012/13 (72).



- За исключением безголевого финала между "Хаддерсфилдом" и "Редингом" в 2017 году, в 14 из 15 последних финалов плей-офф Чемпионшипа в Премьер-Лигу выходила та команда, которая открывала счет. Единственным исключением стал "Кардифф", уступивший путевку наверх "Блэкпулу" в 2010 году.



Плей-офф Чемпиошипа. Финал

"Астон Вилла" — "Дерби"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00 Онлайн-трансляция