Анонс финала плей-офф Чемпионшипа

Джон Терри и Фрэнк Лэмпард В противостоянии "Астон Виллы" и "Дерби" определится третий новичок Премьер-Лиги на сезон 2019/20.

Регулярный сезон Чемпионшипа "вилланы" и "бараны" завершили на пятом и шестом местах, однако это не помешало им преодолеть сопротивление "Вест Бромвича" и "Лидса", соответственно, в полуфинале плей-офф.

Для "Астон Виллы" это будет второй подряд финал плей-офф Чемпионшипа. Но если бирмингемцы провели во втором дивизионе только три года, то "Дерби" последний раз выступал в Премьер-Лиге еще в сезоне 2007/08, набрав тогда рекордно низкое количество очков, а до финала плей-офф не добирался с 2014 года.

Финал плей-офф Чемпионшипа часто называют самым дорогим матчем — не только в футболе, но и во всем спорте. Это клише, но справедливое клише. На сей раз на кону сумма порядка 170 миллионов фунтов — столько может принести один сезон выступлений в Премьер-Лиге.

- "Астон Вилла" выиграла шесть из девяти последних встреч с "Дерби" (все — в рамках чемпионата), уступив лишь однажды на этом отрезке — 2:0 в декабре 2017.

- Это будет всего лишь шестой случай, когда в финале плей-офф второго английского дивизиона сойдутся команды, завершившие регулярный сезон на пятом и шестом местах. Предыдущий раз это было в 2005 году, когда "Вест Хэм" одержал минимальную победу против "Престона".

- "Астон Вилла" — первая со времен "Вест Хэма" (2004 и 2005) команда, два года подряд участвующая в финале плей-офф Чемпионшипа. Последней командой, проигравшей два таких финала подряд, был "Лестер" (1992 и 1993).

- "Астон Вилла" проиграла пять из шести последних матчей на "Уэмбли" во всех турнирах, одолев лишь "Ливерпуль" в полуфинале Кубка Англии в апреле 2015 благодаря голам Кристиана Бентеке и Фабиана Дельфа (2:1).

- Только "Мидлсбро", "Ньюкасл", "Сандерленд" и "Суиндон" проигрывали три матча подряд на "Уэмбли" без забитых голов. "Астон Вилла", уступившая здесь 4:0 "Арсеналу" и 1:0 "Фулхэму", может присоединиться к их компании.

- Команда, которая финишировала в Чемпиошипе шестой, выходила в Премьер-Лигу лишь однажды в 13 предыдущих сезонах. Это удалось "Блэкпулу" в 2010 году.

- Если "Дерби" оформит повышение в классе, это будет первый новичок Премьер-Лиги, набравший так мало очков в Чемпионшипе (74) со времен "Кристал Пэлас" в сезоне 2012/13 (72).

- За исключением безголевого финала между "Хаддерсфилдом" и "Редингом" в 2017 году, в 14 из 15 последних финалов плей-офф Чемпионшипа в Премьер-Лигу выходила та команда, которая открывала счет. Единственным исключением стал "Кардифф", уступивший путевку наверх "Блэкпулу" в 2010 году.

Плей-офф Чемпиошипа. Финал
"Астон Вилла" — "Дерби"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Астон Вилла, Дерби, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1217

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 27.05.2019 15:46 # mikkiynwa
    Почему грита по ветке распидарасило?

    (ответить)

  2. thegodfather 27.05.2019 15:42 # thegodfather
    За кого болеть хз. Но дерби ближе (

    (ответить)

  3. sausage 27.05.2019 15:41 # sausage
    Анонс, как всегда, полное говно. Куча утомительной, мало кому интересной, статистики и ничего о состоянии команд, настроениях и прогнозах. Хоть бы пресловутое противостояние Лэмпс - Терри упомянули бы, чтобы раскрасить этот унылый текст.

    (ответить)

  4. staryi-eblan 27.05.2019 15:40 # staryi-eblan
    Наверху омеги пытаются показать свою систему ценностей Апл-их игроков, но мы то с вами знаем, что правда выглядит иначе:

    Де Брюйне>Фабрегас>Лэмпард>Туре>Джеррард>Виера

    (ответить)

  5. contrario 27.05.2019 15:34 # contrario
    Победа в финале чемпионшипа стоит минимум 160 млн фунтов.
    Финал ЛЧ меньше стоит.

    (ответить)

  6. slash-lfc 27.05.2019 15:33 # slash-lfc
    Лэмпард > Чирарт. Кто думает иначе, тот арменс.

    (ответить)

  7. rj1992 27.05.2019 15:33 # rj1992
    Серьезно, кто считает что ботаник это фейк Астера? Слэш я зря на тебя говорил...Ну здесь я уверен на 80% ботаник-Астер

    (ответить)

  8. zheka000000 27.05.2019 15:31 # zheka000000
    Ветка лимона Френки <3

    (ответить)

  9. imf-tau 27.05.2019 15:26 # imf-tau
    Чисто с т.з. симпатии клубов за Виллу, но Лэмпс молодчик, хотелось бы чтоб у него все получилось. Всегда производил впечатление способного и умного человека.

    (ответить)

  10. rj1992 27.05.2019 15:16 # rj1992
    АВ в АПл тебя ждем. лемпс в Челси. Глянем у кого лучше получится Срульшера или Лемпса

    (ответить)

  11. plague 27.05.2019 15:13 # plague
    что за пидерсия на фото

    (ответить)

  12. slash-lfc 27.05.2019 15:04 # slash-lfc
    Вилла е6нит.

    (ответить)

  13. cacique 27.05.2019 15:03 # cacique
    одно точно, какие-то гомосексуалы лондонские сегодня возьмут чашку.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: