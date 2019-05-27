Виейра польщен словами Венгера насчет работы в "Арсенале"

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра признался, что польщен высказыванием Арсена Венгера, который видит в нем будущего наставника "Арсенала".

Виейра едва завершил свой первый сезон в качестве главного тренера "Ниццы", с одной из самых молодых команд Лиги 1 финишировав на седьмой позиции.



Еще в прошлом месяце Венгер заявил, что Виейра обладает необходимыми качествами, чтобы в будущем возглавить "Арсенал", и такая перспектива кажется экс-капитану "канониров" очень привлекательной.



"Мне очень повезло, что я смог поработать с Арсеном, и когда он говорит такое про тебя, это очень льстит. Если однажды я буду тренировать "Арсенал", я приглашу его на ужин и оплачу счет!"



"Он сказал это не для того, чтобы подвергнуть меня давлению. Мне просто приятно, что человек, который провел там более 20 лет, видит у меня качества, чтобы однажды тренировать такой большой клуб, как "Арсенал", — цитирует Виейра Sky Sports.