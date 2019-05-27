"Ювентус" не интересовался Гвардиолой

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что его клуб даже не интересовался главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

В данный момент "Ювентус" все еще находится в поисках замены для Массимилиано Аллегри, который покинул Турин после пяти лет работы.



На прошлой неделе в прессе появились слухи, что Гвардиола, оформив с "Сити" требл, может уйти в "Ювентус". Со стороны "горожан" тогда немедленно поступило опровержение, а теперь то же самое сделали чемпионы Серии А.



"Думаю, мы живем в странном мире. У нас не было никакого контакта, и мы даже не задумывались о приглашении Гвардиолы, потому что у него есть контракт".



"Все это выглядит очень странным для меня. У нас есть четкие представления, и мы анализируем ситуацию, но многие соревнования еще не закончились. Давайте дождемся, пока сезон закончится для всех. Думаю, так будет правильно, мы должны проявить уважение ко всем", — сообщил Паратичи DAZN.



Добавим, слова Паратичи о намерении "Ювентуса" дождаться окончания сезона могут свидетельствовать об интересе гранда Серии А к Маурицио Сарри из "Челси" или Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", которые готовят свои команды к финалам Лиги Европы и Лиги Чемпионов, соответственно.