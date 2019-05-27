"Ювентус" не интересовался Гвардиолой

Хосеп Гвардиола Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что его клуб даже не интересовался главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

В данный момент "Ювентус" все еще находится в поисках замены для Массимилиано Аллегри, который покинул Турин после пяти лет работы.

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что Гвардиола, оформив с "Сити" требл, может уйти в "Ювентус". Со стороны "горожан" тогда немедленно поступило опровержение, а теперь то же самое сделали чемпионы Серии А.

"Думаю, мы живем в странном мире. У нас не было никакого контакта, и мы даже не задумывались о приглашении Гвардиолы, потому что у него есть контракт".

"Все это выглядит очень странным для меня. У нас есть четкие представления, и мы анализируем ситуацию, но многие соревнования еще не закончились. Давайте дождемся, пока сезон закончится для всех. Думаю, так будет правильно, мы должны проявить уважение ко всем", — сообщил Паратичи DAZN.

Добавим, слова Паратичи о намерении "Ювентуса" дождаться окончания сезона могут свидетельствовать об интересе гранда Серии А к Маурицио Сарри из "Челси" или Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", которые готовят свои команды к финалам Лиги Европы и Лиги Чемпионов, соответственно.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2019 13:00

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  1. makaku 27.05.2019 13:59 # makaku
    Лысый Шарлатан (Король)

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  2. electric 27.05.2019 13:47 # electric
    Транжиры жуве нах не нужны. Не новость вообще.

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  3. suddenly 27.05.2019 13:41 # suddenly
    Пытались подписать, после того как не получилось: не нужен был.

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  4. alexomck 27.05.2019 13:39 # alexomck
    свалит, когда бан выпишут:)

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  5. ivan-4milan 27.05.2019 13:09 # ivan-4milan
    Либо Моуриньо , либо Анчеллотти,либо ДиМатео.

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  6. papka-legend 27.05.2019 13:00 # papka-legend
    шарлатаны, требующие 500 лям на трансферы никому не нужны.

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