Алонсо: "Сарри попросил меня играть по-другому"
Защитник "Челси" Маркос Алонсо признался, что ему оказалось сложно адаптироваться под требования главного тренера Маурицио Сарри в этом сезоне.
После двух блестящих сезонов в качестве вингбека при Антонио Конте, с возвращением команды к схеме с четырьмя крайними защитниками игра Алонсо заметно потускнела.
Год назад Маркос попал в символическую сборную PFA, а в последние месяцы даже не всегда проходил в стартовый состав "синих".
Свои проблемы 28-летний испанец связывает с тем стилем футбола, в который пытается играть Сарри. Понимание Саррибола далось Алонсо с трудом.
"Это первый год здесь для нашего тренера, и приезжать в новую страну и новую лигу с новым футболом и новой культурой не бывает легко. Здесь столь многое по-другому. Наш босс все еще учится — он не был футболистом, и столь многое для него в новинку в это году".
"Конечно, это непросто. Все мы, 11 игроков, стараемся двигаться в одном направлении. Все тренеры разные, у каждого свои аспекты тактики".
"Тренер захотел поменять состав в целом, не только меня. Он захотел изменить стиль игры и то, как мы начинаем матчи".
"Это сложно, но в конце концов мы должны оставаться профессионалами и делать то, что он просит от нас. Он работает по-другому".
"Я очень хорошо начал сезон, а команда тоже играла очень хорошо. Затем тренер попросил меня о кое чем другом. Я пытался делать то, что он просил от меня, а когда команда снова начала побеждать, я получил небольшую травму спины".
"Я попытался сделать паузу на пару матчей, но затем я снова стал хорошо играть и помогать команде, когда во мне нуждаются".
"Сейчас у нас есть большая возможность хорошо завершить сезон и уйти на каникулы", — цитирует Алонсо Daily Mirror.
27.05.2019 12:00
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После двух блестящих сезонов в качестве вингбека при Антонио Конте, с возвращением команды к схеме с четырьмя КРАЙНИМИ защитниками игра Алонсо заметно потускнела.
Ага, и тремя вратарями
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Отличный же игрок, разве сложно прийти в команду и не портить то, что уже работает? Так же, как и Канте
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