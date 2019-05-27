Алонсо: "Сарри попросил меня играть по-другому"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо признался, что ему оказалось сложно адаптироваться под требования главного тренера Маурицио Сарри в этом сезоне.

После двух блестящих сезонов в качестве вингбека при Антонио Конте, с возвращением команды к схеме с четырьмя крайними защитниками игра Алонсо заметно потускнела.



Год назад Маркос попал в символическую сборную PFA, а в последние месяцы даже не всегда проходил в стартовый состав "синих".



Свои проблемы 28-летний испанец связывает с тем стилем футбола, в который пытается играть Сарри. Понимание Саррибола далось Алонсо с трудом.



"Это первый год здесь для нашего тренера, и приезжать в новую страну и новую лигу с новым футболом и новой культурой не бывает легко. Здесь столь многое по-другому. Наш босс все еще учится — он не был футболистом, и столь многое для него в новинку в это году".



"Конечно, это непросто. Все мы, 11 игроков, стараемся двигаться в одном направлении. Все тренеры разные, у каждого свои аспекты тактики".



"Тренер захотел поменять состав в целом, не только меня. Он захотел изменить стиль игры и то, как мы начинаем матчи".



"Это сложно, но в конце концов мы должны оставаться профессионалами и делать то, что он просит от нас. Он работает по-другому".



"Я очень хорошо начал сезон, а команда тоже играла очень хорошо. Затем тренер попросил меня о кое чем другом. Я пытался делать то, что он просил от меня, а когда команда снова начала побеждать, я получил небольшую травму спины".



"Я попытался сделать паузу на пару матчей, но затем я снова стал хорошо играть и помогать команде, когда во мне нуждаются".



"Сейчас у нас есть большая возможность хорошо завершить сезон и уйти на каникулы", — цитирует Алонсо Daily Mirror.