Уссем Ауар мечтает поработать с Гвардиолой

Центральный полузащитник "Лиона" Уссем Ауар признался, что мечтает поработать с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

За плечами у Ауара лишь два сезона выступлений в качестве основного игрока "Лиона". В этом сезоне он пропустил только один матч в Лиге 1 и помог своей команде финишировать на третьей позиции, обеспечив путевку в Лигу Чемпионов.



Согласно слухам, за прогрессом француза алжирского происхождения следят ведущие клубы Европы, включая "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Барселону" и "Реал", однако Ауар предпочитает "Сити".



"А вы сами не хотели бы перейти в "Сити"? Это отличный европейский клуб, а все игроки стремятся выступать за крупнейшие клубы Европы. Кроме того, во главе этого клуба находится Гвардиола, который для меня является образцом тренера".



"Гвардиола повидал все, что только возможно. Его команды играют в крайне хороший футбол, и мне нравится его стиль", — цитирует Ауара Goal.