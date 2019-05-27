Маттеус уверен, что Сане перейдет в "Баварию"

Легенда "Баварии" и сборной Германи Лотар Маттеус уверен, что мюнхенский клуб сможет переманить вингера Лероя Сане из "Манчестер Сити".

На днях стало известно, что "Бавария" избрала Сане своей целью номер один на летнее трансферное окно и готова заплатить 70 миллионов фунтов за своего соотечественника.



Президент "Баварии" Ули Хенесс уже публично подтвердил интерес своего клуба к 23-летнему немцу, поэтому Маттеус уверен, что чемпионы Бундеслиги добьются своего.



"На мой взгляд, Лерой Сане — это тот игрок, который будет очаровывать фанатов "Баварии" в следующем сезоне. Я уверен, что он переберется в Мюнхен".



"Раз уж Ули Хенесс публично признал, что его клуб пытается подписать игрока, в большинстве случаев "Баварии" удается это сделать".



"Это был бы великолепный трансфер, потому что Сане один из лучших вингеров. Он хитер, угрожает чужим воротам, быстр, способен играть на обоих флангах, и у него блестящее будущее".



"Пеп Гвардиола не до конца им доволен, а игрок хочет играть более регулярно. С уходом Арьена Роббна и Франка Рибери "Баварии" нужен минимум один новый игрок на фланге. Этот трансфер устроил бы все стороны", — сообщил Маттеус Sky Sports.