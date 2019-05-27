Мустафи считает надежную оборону ключом к победе в Лиге Европы

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи убежден, что судьбу финала Лиги Европы против "Челси" определит, насколько надежно его команда сыграет в обороне.

Обладая впереди Александром Лакасеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом, "канониры" могут быть спокойны за свою игру впереди. А вот оборона "Арсенала" барахлила весь сезон, и это вызывает наибольшее беспокойство у Мустафи в преддверии лондонского дерби в Баку.



"Все будет зависеть от того, как мы начнем матч и какая команда будет более организованной. Мы очень хорошо знаем друг друга, и мы провел много матчей против друг друга. Они знают наши слабые места, мы знаем их слабые места, а победит тот, кто совершит меньше ошибок. Это будет очень упорная борьба".



"Однако я верю в свою команду и в каждого ее игрока. Я верю, что мы достаточно хороши, чтобы победить их".



"Несмотря на то, что мы играем против "Челси", мы играем с ними в финале Лиги Европы, так что это будет другой матч, нежели в Премьер-Лиге. Это будет матч, где тебя могут наказать за одну ошибку, и поэтому мы должны быть очень осторожны".



"Наша работа как защитников состоит в том, чтобы постараться не пропустить. Если ты сделал свою работу на 90 процентов, но из-за 10 оставшихся процентов соперник забьет, люди забудут про 90 процентов", — цитирует Мустафи Sky Sports.