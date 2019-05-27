Кузен шейха Мансура покупает "Ньюкасл"

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли договорился о продаже своего клуба двоюродному брату шейха Мансура, которому в свою очередь принадлежит "Манчестер Сити".

Как известно, Эшли на протяжении нескольких лет пытался найти покупателя на "сорок", но никто из заинтересованных инвесторов не был готов предложить деньги, на которые рассчитывал Майк.



В этой ситуации Эшли неохотно выделял средства на усиление состава, вызывая праведный гнев главного тренера Рафаэля Бенитеса.



Однако очень скоро Бенитес должен получить босса, чьи амбиции будут соответствовать его собственным. Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян уже согласовал приобретение "Ньюкасла" стоимостью 350 миллионов фунтов.



Отметим, что лишь в прошлом году шейх Халид безуспешно пытался купить "Ливерпуль", предлагая американским владельцам "красных" 2 млрд. фунтов.



Как и шейх Мансур, шейх Халид является членом королевской семьи ОАЭ и известен как большой поклонник футбола и конкретно — Премьер-Лиги.