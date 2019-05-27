Президент "Сити" уверен, что его клуб возьмет верх в споре с УЕФА насчет ФФП

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак уверен, что его клуб докажет свою невиновность насчет подозрений в нарушении правил финансового фейр-плей.

Напомним, после серии скандальных газетных публикаций УЕФА начал расследование в отношении "горожан". Чемпионов Премьер-Лиги подозревают в злостных нарушениях правил ФФП.



По слухам, следствие рекомендовало Судебной палате УЕФА отстранить "Сити" от участия в Лиге Чемпионов на один сезон, однако Аль Мубарак верит, что для его клуба все обойдется.



"Испытываю ли я дискомфорт? Нет. Я уважаю то, что контролирующие органы делают свою работу и задают вопросы".



"Мы лишь должны отвечать им в профессиональной манере, и именно это мы сделали. Мы полностью контролируем этот процесс, у нас есть четкие ответы на все вопросы".



"Убежден, если решение будет приниматься, исходя из фактов, то мы возьмем верх, причем весьма комфортно. Если они будут исходить не из фактов, а из чего-то иного, тогда другой разговор", — цитирует Аль Мубарака Sky Sports.



Также Халдун ответил на резкую критику со стороны президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который обвинил "Сити" и ПСЖ, что два этих клуба "губят футбол".



"Думаю, сугубо неправильно ссылаться на этническую принадлежность. Это просто противно. Думаю, он делит команды по этническому принципу. Если честно, я нахожу это очень тревожным".



"Но прежде всего давайте взглянем на испанскую лигу и на время, когда стали обновляться рекорды по стоимости игроков. Я имею ввиду, кто это начал?"



"Давайте вспомним о рекордных для мирового футбола трансферах Фигу и Зидана. Вам стоит оглянуться на историю Ла Лиги — лиги, где доминируют два клуба. Мистеру Тебасу точно стоит это сделать, чтобы увидеть, какой перекос там существует многие годы".



"Если взять топ-10 трансферов всех времен, то там не будет ни одного игрока "Манчестер Сити". Ни одного. Поэтому я не воспринимаю его слова серьезно".



"Я не думаю, что люди со стеклянными домами должны бросаться камнями. Я рад обсудить факты, но когда это переходит к намекам и теориям, у меня нет времени на это", — добавил Аль Мубарак.