Светская хроника за понедельник

ПСЖ проявляет интерес к Джеймсу Милнеру. Маттейс Де Лигт выберет себе клуб после плей-офф Лиги Наций. "Манчестер Сити" поборется за Юри Тилеманса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

ПСЖ заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Джеймсе Милнере. (The Sun)



"Ливерпуль" готов купить голкипера "Халла" Дэвида Маршалла, если Симон Миньоле покинет "Энфилд". (Daily Star)



"Манчестер Юнайтед" близок к покупке Маттейса Де Лигта, сделав защитнику "Аякса" предложение, от которого невозможно отказаться. (RAC1)



Де Лигт выберет себе клуб после плей-офф Лиги Наций. (ESPN)



"Ювентус" предложил "Юнайтед" защитника Алекса Сандро и нападающего Пауло Дибалу в обмен на Поля Погба. (Daily Express)



"Юнайтед" не готов заплатить 35 миллионов фунтов, которые "Эвертон" попросил за 29-летнего полузащитника Идриссу Гейе. (Liverpool Echo)



"Юнайтед" готов продать защитника Маркоса Рохо за 6 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" вступил в борьбу за полузащитника "Монако" Юри Тилеманса, оцениваемого в 40 млн. фунтов. (The Sun)



"Тоттенхэм" планирует предложить 80 млн. фунтов за звезд "Борнмута" Дэвида Брукса и Каллума Уилсона. (The Sun)



"Лидс" потребовал 20 млн. фунтов от "Тоттенхэма" за юного вингера Джека Кларка. (Daily Mirror)



"Наполи" надеется подписать защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера за 22 млн. фунтов после финала Лиги Чемпионов. (Evening Standard)



"Лацио" хочет подписать нападающего "Арсенала" Данни Уэлбека свободным агентом. (Daily Mail)



"Вест Хэм" предложил 18 млн. фунтов за полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша. (The Times)



"Вулверхэмптон" хочет купить полузащитника "Ливерпуля" Рафу Камачо за 10 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Галатасарай" лидирует в борьбе за вингера "Фулхэма" Райана Бабеля. (Goal)



Покидающий "Баварию" вингер Арьен Роббен не интересен "Лестеру". (Leicester Mercury)



Другое



"Чарльтон" вышел в Чемпионшип, выиграв финал плей-офф Лиги Один против "Сандерленда". (BBC)



"Реал Бетис" может предложить работу главного тренера Тьерри Анри. (Daily Mirror)



Гус Пойет и Роберто Ди Маттео претендуют на пост главного тренера "Килмарнока". (The Sun)



"Юнайтед" хочет переманить спортивного директора "Норвича" Стюарта Уэббера. (The Sun)



Экс-нападающий "Арсенала" Маруан Шамах завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет. (BBC)



УЕФА заблокирован планы "Арсенала" выразить поддержку своему плеймейкеру Генриху Мхитаряну во время финала Лиги Европы. (Daily Mail)