Милнер: "Месси назвал меня ослом"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что суперзвезда "Барселоне" Лионель Месси назвал его "ослом" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

В первом тайме первого матча с "Барсой" Милнер отметился жесткой игрой против Месси, движением плеча отправив соперника на газон. Лионель жестом попросил рефери наказать грубияна желтой карточкой, однако Джеймс отделался устным предупреждением.



По словам Милнера, этот жесткий фол Месси воспринял как месть за 2015 год, когда Лионель издевательски прокинул мяч между ногу Джеймсу, тогда представлявшему "Манчестер Сити".



"Он не был рад моему фолу. Он много говорил по-испански, уходя в подтрибунный тоннель в перерыве. Он даже назвал меня "burro". Это переводится как осел, но я думаю, это общий термин, которым в испанском футболе описывают теъ, кто бьет других людей".



"Я спросил его, в порядке ли он, но он не слушал. Думаю, он не понимал, что я знаю испанский. Он говорил: "Ты сфолил на мне, потому что я обвел тебя тогда". Я оставил его с этими мыслями и ушел в раздевалку. Послушайте, я испытываю лишь уважение к нему. Он заслужил право говорить, что пожелает", — сообщил Милнер Daily Mail.



Добавим, что тот матч "Ливерпуль" проиграл со счетом 3:0, но совершил камбэк в ответной встрече на "Энфилде" — 4:0.



