"Юнайтед" снова интересуется Магуайром

Судорожные попытки обзавестись центральным защитником топ-уровня заставили "Манчестер Юнайтед" возобновить интерес к Харри Магуайру.

Завершив сезон, "красные дьяволы" развернули бурную деятельность на трансферном рынке, и укрепление центра обороны является одним из их приоритетов.



Однако "Юнайтед" столкнулся с тем, что "Наполи" не захотел продавать Калиду Кулибали ни за какие деньги, а юный Маттейс Де Лигт из "Аякса" сделал выбор в пользу "Барселоны".



В сложившейся ситуации, утверждает Evening Standard, "дьяволы" обратили свой взор на Магуайра, которым они интересовались еще прошлым летом, но сочли тогда цену за Харри чересчур завышенной из-за успешного выступления сборной Англии на ЧМ-2018.



Проблема для "Юнайтед" в том, что на днях об уходе из "Манчестер Сити" объявил Венсан Компани, и теперь Магуайр является целью номер один для "горожан" на замену своему капитану.