"Юнайтед" снова интересуется Магуайром

Харри Магуайр Судорожные попытки обзавестись центральным защитником топ-уровня заставили "Манчестер Юнайтед" возобновить интерес к Харри Магуайру.

Завершив сезон, "красные дьяволы" развернули бурную деятельность на трансферном рынке, и укрепление центра обороны является одним из их приоритетов.

Однако "Юнайтед" столкнулся с тем, что "Наполи" не захотел продавать Калиду Кулибали ни за какие деньги, а юный Маттейс Де Лигт из "Аякса" сделал выбор в пользу "Барселоны".

В сложившейся ситуации, утверждает Evening Standard, "дьяволы" обратили свой взор на Магуайра, которым они интересовались еще прошлым летом, но сочли тогда цену за Харри чересчур завышенной из-за успешного выступления сборной Англии на ЧМ-2018.

Проблема для "Юнайтед" в том, что на днях об уходе из "Манчестер Сити" объявил Венсан Компани, и теперь Магуайр является целью номер один для "горожан" на замену своему капитану.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 26.05.2019 23:36 # dallaslp
    Рамоса берите. игрок подходит по уровню, духу, стилю

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  2. electric 26.05.2019 23:13 # electric
    Забавно наблюдать потуги помойки во главе с горлумом. Дожили таки справедливых времён.

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