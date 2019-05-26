Мане: "Даже Клопп не верил в камбэк против "Барселоны"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что даже главный тренер Юрген Клопп не верил в камбэк против "Барселоны" на стадии 1/2 финала Лиги Чемпионов.
В данный момент "красные" готовятся к финалу Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", сотворив настоящее чудо в предыдущем раунде европейского соревнования.
Проиграв первую встречу с "Барселоной" со счетом 3:0, дома "Ливерпуль" сенсационным образом победил 4:0, что стало сюрпризом для всех, включая Клоппа.
"До матча я никогда не видел нашего босса таким. Клопп подбадривал нас, но, если честно, даже он не верил, что мы можем отыграться".
"Он исключительный тренер. Он делает так, что ты хочешь сражаться за него и выкладываться без остатка ради него".
"Что касается финала, то это отдельно взятый матч. Он будет другим, нежели в Премьер-Лиге. Думаю, мы являемся фаворитами", — цитирует Мане Daily Mirror.
26.05.2019 22:00
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Пфф, я после первого матча писал, что легкие 4-0 будет на Энфилде.
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там по первому матчу очевидно было, что Барса отскочила, тож мне подвиг нашёл.
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Я тоже не верил,как и еще 7 млрд человек:)
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