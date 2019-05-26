Де Лигт прокомментировал интерес из Премьер-Лиги

Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт прокомментировал интерес к своей персоне из Премьер-Лиги, заявив, что до сих пор не определился со своим будущим.

В последние недели Де Лигта сватали в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Также достоверно известно, что 19-летний голландец ведет переговоры с "Барселоной".



Ранее днем издание Sky Sports сообщило, что Де Лигт более не интересен "Юнайтед" — на "Олд Траффорд" уверены, что Маттейс отправится в "Барселону". Но у самого игрока такой уверенности нет.



"Где я вижу себя? Ну, разумеется, Премьер-Лига — это большое соревнование, как и Испания. Но есть и другие соревнования, не только эти два".



"Я по-прежнему ничего не знаю насчет своего будущего — время покажет. Сперва нам нужно сыграть два матча, а там я посмотрю, что будет дальше".



"Конечно, некоторые клубы интересуются мной, но я не хочу называть их имена. Я лишь скажу, что сейчас я сосредоточен на национальной команде, а после матчей национальной команды я определюсь со своим будущим", — цитирует Де Лигта Daily Mirror.