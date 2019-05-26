Эмери: "Игроки "Арсенала" не воспринимали Лигу Европы всерьез поначалу"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что на старте сезона его игроки не воспринимали Лигу Европы всерьез.

После 19 сезонов подряд выступлений в Лиге Чемпионов, "канониры" вот уже второй год вынуждены играть во втором по значимости клубном турнире Европы.



Некоторые команды воспринимают Лигу Европы как обузу или как возможность обкатать молодежь. Нечто похоже было и в "Арсенале", когда сюда пришел Эмери.



Однако испанский специалист, трижды выигрывавший Лигу Европы с "Севильей", заставил подопечных изменить свое отношение к этому соревнованию, что и помогло "канонирам" достичь финала.



"В первую очередь я должен был передать игрокам идею, что в этом сезоне мы будем сражаться в каждом соревновании. Мы знали, что нам предстоит выступить в Лиге Европы. Нам нужно было почувствовать ее важность как соревнования".



"Но когда мы начали играть первые матчи, некоторые игроки давали понять, что предпочитают выступать в Премьер-Лиге".



"Тогда я объяснил каждому игроку, что нам необходима одинаковая концентрация в каждом соревновании — и только я буду решать, когда им отдыхать, а когда нет", — цитирует Эмери Daily Star.