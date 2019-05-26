"Ливерпуль" не заинтересован в Депае

Мемфис Депай "Ливерпуль" не планирует покупать вингера "Лиона" Мемфиса Депая грядущим летом.

Накануне Депай поделился со своими подписчиками в инстаграме очень интригующим видео, на котором он, облаченный в красный костюм, садится на красный самолет.

"Мерси, Лион", — обратился Мемфис то ли к городу, то ли к своему клубу.

Болельщики и некоторые медиа немедленно предположили, что 25-летний игрок сборной Голландии готовится к переходу в мерсисайдский клуб, однако Sky Sports это опровергает.

По информации авторитетного издания, "Ливерпуль" не заинтересован в экс-игроке "Манчестер Юнайтед" и не будет пытаться его купить.

Добавим, что Депай выступает за "Лион" после своего перехода из "Юнайтед" в январе 2017. За это время Мемфис забил 39 голов в 115 матчах, тогда как за "красных дьяволов" ему удалось отличиться только семь раз в 53 поединках.


Метки видео, Депай, Ливерпуль, Лион

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2019 19:00

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  1. lfcynwa 26.05.2019 19:39 # lfcynwa
    вписду скамье бывшее, есть на рынке и более интересные варианты

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  2. firmino9 26.05.2019 19:32 # firmino9
    Покупайте его глупцы

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  3. chr1s8rown 26.05.2019 19:15 # chr1s8rown
    У него днк скама
    Капризный скам как мартиал

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  4. ezh28 26.05.2019 19:04 # ezh28
    Нужен

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  5. slash-lfc 26.05.2019 19:01 # slash-lfc
    Ни нужин был!!!

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