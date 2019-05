"Ливерпуль" не заинтересован в Депае

"Ливерпуль" не планирует покупать вингера "Лиона" Мемфиса Депая грядущим летом.

Накануне Депай поделился со своими подписчиками в инстаграме очень интригующим видео, на котором он, облаченный в красный костюм, садится на красный самолет.



"Мерси, Лион", — обратился Мемфис то ли к городу, то ли к своему клубу.



Болельщики и некоторые медиа немедленно предположили, что 25-летний игрок сборной Голландии готовится к переходу в мерсисайдский клуб, однако Sky Sports это опровергает.



По информации авторитетного издания, "Ливерпуль" не заинтересован в экс-игроке "Манчестер Юнайтед" и не будет пытаться его купить.



Добавим, что Депай выступает за "Лион" после своего перехода из "Юнайтед" в январе 2017. За это время Мемфис забил 39 голов в 115 матчах, тогда как за "красных дьяволов" ему удалось отличиться только семь раз в 53 поединках.





Depay dressed in red and boarding a red jet, I wouldn’t mind him wearing our red next season... pic.twitter.com/Tq30awcDmQ