"Челси" потерял Канте перед финалом Лиги Европы

Полузащитник "Челси" Нголо Канте, по всей видимости, пропустит финал Лиги Европы против "Арсенала" в следующую среду, получив травму на тренировке.

Напомним, Канте пропустил два последних официальных матча своего клуба — против "Айнтрахта" и "Лестера" — из-за травмы задней поверхности бедра, полученной против "Уотфорда".



Наставник "Челси" Маурицио Сарри был уверен, что Нголо восстановится к выезду в Баку 29 мая, однако в субботу 28-летний француз получил новую травму, серьезно повредив свое колено на тренировке.



Как сообщает The Guardian, теперь шансы Канте сыграть против "Арсенала" крайне призрачны. Подтверждение тому, что Нголо пропустит финал, должно поступить в понедельник, когда "Челси" улетит в столицу Азербайджана.



Добавим, что Канте обещает стать четвертой потерей "Челси" перед лондонским дерби в Баку после Антонио Рюдигера, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои. Каждый из этих игроков, в теории, мог бы претендовать на место в стартовом составе "синих" на финал.