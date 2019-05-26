"Челси" потерял Канте перед финалом Лиги Европы

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте, по всей видимости, пропустит финал Лиги Европы против "Арсенала" в следующую среду, получив травму на тренировке.

Напомним, Канте пропустил два последних официальных матча своего клуба — против "Айнтрахта" и "Лестера" — из-за травмы задней поверхности бедра, полученной против "Уотфорда".

Наставник "Челси" Маурицио Сарри был уверен, что Нголо восстановится к выезду в Баку 29 мая, однако в субботу 28-летний француз получил новую травму, серьезно повредив свое колено на тренировке.

Как сообщает The Guardian, теперь шансы Канте сыграть против "Арсенала" крайне призрачны. Подтверждение тому, что Нголо пропустит финал, должно поступить в понедельник, когда "Челси" улетит в столицу Азербайджана.

Добавим, что Канте обещает стать четвертой потерей "Челси" перед лондонским дерби в Баку после Антонио Рюдигера, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои. Каждый из этих игроков, в теории, мог бы претендовать на место в стартовом составе "синих" на финал.


Метки Канте, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1663

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  1. mikkiynwa 26.05.2019 19:32 # mikkiynwa
    Заебись... ой как заебись))))

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  2. tot35 26.05.2019 19:17 # tot35
    Заебись. А так.

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  3. chebrec 26.05.2019 18:58 # chebrec
    Твагхь твагхь твагхь!!!

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  4. chelsea88 26.05.2019 18:50 # chelsea88
    Грё6аный сосари виноват.

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  5. blackdreamer 26.05.2019 18:41 # blackdreamer
    арс и так возьмет кубок без проблем
    тем более там жоржинья есть

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  6. reams 26.05.2019 18:32 # reams
    Не беда, лучше б Назар, а так..

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  7. chelsiukpro 26.05.2019 18:16 # chelsiukpro
    А чё у Арсика нету травм всё тихо? Или пивасик пьют и не тренеруются!

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  8. moneymaker 26.05.2019 18:05 # moneymaker
    из катка

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  9. sisyazavr 26.05.2019 18:04 # sisyazavr
    6лять, очень хотел этого гения со стадиона на поле увидеть.

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  10. slash-lfc 26.05.2019 18:02 # slash-lfc
    На главную эту новость.

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  11. rap-woiska 26.05.2019 18:00 # rap-woiska
    Збсь, ой как збсь...для аснала!

    минус лофтас минус конти

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