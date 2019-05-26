"Челси" потерял Канте перед финалом Лиги Европы
Полузащитник "Челси" Нголо Канте, по всей видимости, пропустит финал Лиги Европы против "Арсенала" в следующую среду, получив травму на тренировке.
Напомним, Канте пропустил два последних официальных матча своего клуба — против "Айнтрахта" и "Лестера" — из-за травмы задней поверхности бедра, полученной против "Уотфорда".
Наставник "Челси" Маурицио Сарри был уверен, что Нголо восстановится к выезду в Баку 29 мая, однако в субботу 28-летний француз получил новую травму, серьезно повредив свое колено на тренировке.
Как сообщает The Guardian, теперь шансы Канте сыграть против "Арсенала" крайне призрачны. Подтверждение тому, что Нголо пропустит финал, должно поступить в понедельник, когда "Челси" улетит в столицу Азербайджана.
Добавим, что Канте обещает стать четвертой потерей "Челси" перед лондонским дерби в Баку после Антонио Рюдигера, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои. Каждый из этих игроков, в теории, мог бы претендовать на место в стартовом составе "синих" на финал.
26.05.2019 18:00
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Заебись... ой как заебись))))
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Заебись. А так.
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Твагхь твагхь твагхь!!!
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Грё6аный сосари виноват.
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арс и так возьмет кубок без проблем
тем более там жоржинья есть
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Не беда, лучше б Назар, а так..
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А чё у Арсика нету травм всё тихо? Или пивасик пьют и не тренеруются!
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из катка
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6лять, очень хотел этого гения со стадиона на поле увидеть.
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Збсь, ой как збсь...для аснала!
минус лофтас минус конти
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