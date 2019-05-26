"Стоук" расторг контракт с Сэйдо Берахино

"Стоук" в одностороннем порядке расторг контракт с нападающим Сэйдо Берахино.

Ранее в мае 25-летний Берахино лишился водительских прав на 30 месяцев и был оштрафован на 75 тысяч фунтов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Руководство клуба, который завершил сезон в одном очке и одной строчке от зоны плей-офф Чемпионшипа, не простило такую выходку 25-летнему англичанину, который и прежде не отличался сильной дисциплиной.



Как сообщает Sky Sports, "гончары" посчитали, что Берахино нарушил взятые на себя обязательства, поэтому клуб разорвал контракт, от которого оставалось еще три полных года.



В данный момент Берахино не только подыскивает себе водителя, но и консультируется с юристами на предмет того, чтобы подать на "Стоук" в суд.