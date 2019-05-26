Виллиан: "Сезон будет хорошим, если выиграем Лигу Европы"

Виллиан Вингер "Челси" Виллиан считает, что его команде обязательно нужно выиграть Лигу Европы, чтобы этот сезон можно было назвать хорошим.

Финишировав на третьем месте в Премьер-Лиге и обеспечив себе возвращение в Лигу Чемпионов на будущий сезон, Виллиан не чувствует удовлетворения.

По мнению 30-летнего бразильца, и он сам, и вся команда могут играть лучше. Однако Виллиан видит возможность скрасить это разочарование трофеем.

"Я знаю, что это был не лучший мой сезон. Это был нормальный сезон, но не лучший. Я знаю, что могу играть гораздо лучше. Не только я, но и вся команда — мы провели не лучший свой сезон. Все мы понимаем это".

"Тем не менее, мы поставили перед собой кое-какие цели, и мы достигли некоторых из них. Мы достигли финала Кубка Лиги, мы заняли третью позицию в Премьер-Лиге, а теперь мы должны сыграть в финале Лиги Европы".

"Если в конце мы сможем обернуться и увидеть выигранный трофей, думаю, это будет хороший сезон. Мы вышли в Лигу Чемпионов и можем выиграть трофей Лиги Европы, что сделало бы сезон хорошим, хотя мы и хотим большего", — цитирует Виллиана Daily Mirror.


Метки Виллиан, Лига Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 131

Поиск: