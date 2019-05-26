Виллиан: "Сезон будет хорошим, если выиграем Лигу Европы"
Вингер "Челси" Виллиан считает, что его команде обязательно нужно выиграть Лигу Европы, чтобы этот сезон можно было назвать хорошим.
Финишировав на третьем месте в Премьер-Лиге и обеспечив себе возвращение в Лигу Чемпионов на будущий сезон, Виллиан не чувствует удовлетворения.
По мнению 30-летнего бразильца, и он сам, и вся команда могут играть лучше. Однако Виллиан видит возможность скрасить это разочарование трофеем.
"Я знаю, что это был не лучший мой сезон. Это был нормальный сезон, но не лучший. Я знаю, что могу играть гораздо лучше. Не только я, но и вся команда — мы провели не лучший свой сезон. Все мы понимаем это".
"Тем не менее, мы поставили перед собой кое-какие цели, и мы достигли некоторых из них. Мы достигли финала Кубка Лиги, мы заняли третью позицию в Премьер-Лиге, а теперь мы должны сыграть в финале Лиги Европы".
"Если в конце мы сможем обернуться и увидеть выигранный трофей, думаю, это будет хороший сезон. Мы вышли в Лигу Чемпионов и можем выиграть трофей Лиги Европы, что сделало бы сезон хорошим, хотя мы и хотим большего", — цитирует Виллиана Daily Mirror.
26.05.2019 16:00
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если мать шлюша в рот выебать сезон удался
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