Виллиан: "Сезон будет хорошим, если выиграем Лигу Европы"

Вингер "Челси" Виллиан считает, что его команде обязательно нужно выиграть Лигу Европы, чтобы этот сезон можно было назвать хорошим.

Финишировав на третьем месте в Премьер-Лиге и обеспечив себе возвращение в Лигу Чемпионов на будущий сезон, Виллиан не чувствует удовлетворения.



По мнению 30-летнего бразильца, и он сам, и вся команда могут играть лучше. Однако Виллиан видит возможность скрасить это разочарование трофеем.



"Я знаю, что это был не лучший мой сезон. Это был нормальный сезон, но не лучший. Я знаю, что могу играть гораздо лучше. Не только я, но и вся команда — мы провели не лучший свой сезон. Все мы понимаем это".



"Тем не менее, мы поставили перед собой кое-какие цели, и мы достигли некоторых из них. Мы достигли финала Кубка Лиги, мы заняли третью позицию в Премьер-Лиге, а теперь мы должны сыграть в финале Лиги Европы".



"Если в конце мы сможем обернуться и увидеть выигранный трофей, думаю, это будет хороший сезон. Мы вышли в Лигу Чемпионов и можем выиграть трофей Лиги Европы, что сделало бы сезон хорошим, хотя мы и хотим большего", — цитирует Виллиана Daily Mirror.