Почеттино разочарован концовкой "Игры престолов"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что является большим фанатом "Игры престолов" и, как и многие, разочарован концовкой сериала.

Аргентинский специалист известен как большой трудоголик, однако Почеттино удается находить отдушину перед телевизионным экраном.

Маурисио любит смотреть по телевизору не только футбол, но также лакросс, гонки "Формулы-1", теннис, регби, дартс — и сериалы.

Прежде Почеттино был фанатом "Карточного домика", а затем увлекся "Игрой престолов" и даже назвал свою собаку породы родезийский риджбек Сансой — в честь персонажа популярного сериала.

"Эх, я так расстроен окончанием "Игры престолов". Я расстроен пятым эпизодом. Это был удивительный сериал, но в прошлом году все мы восторгались: "Как же он закончится?!"

"Я просто не знаю, эта концовка не имеет смысла! В ней нет здравого смысла. Думаю, все мы чувствуем то же самое, не только я. Думаю, все люди не рады окончанием сериала".

"Персонаж, который мне больше всего нравится? У меня был один на уме, но после заключительного эпизода я изменил свое мнение. Я не вижу того, который бы подходил мне. Может быть, дракон! Я как дракон — так же силен!" — сообщил Почеттино talkSPORT.


Метки Почеттино, ТВ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1293

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  1. klementino 26.05.2019 15:14 # klementino
    Значит можно не начинать смотреть этот кал

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  2. kos9k 26.05.2019 15:13 # kos9k
    У меня был один на уме, но после заключительного эпизода я изменил свое мнение

    100% джон сноу

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  3. silva77 26.05.2019 15:11 # silva77
    ПОЧ НАКАЖЕТ ВЫСКОЧЕК ИЗ БЕЗТРОФЕЙНОЙ КРАСНОЙ ПОРТОВЫЙ ПОМОЙКИ

    ЖДУ ЛУЗЕРПАЛ В ЧЕМПИОНШИПЕ

    ПОРТСМУТ ВИЛЛА БОРРО ЧАРЛТОН БИРМИНГЕМ ЛИДС ИН ИН ИН ИН ИН ИН ИН
    ЛОСЕРПАЛ АУТ АУТ АУТ АУТ АУТ АУТ АУТ ЧЕМПИОНШИП ЧЕМПИОНШИП

    (ответить)

  4. chelsea-69 26.05.2019 15:10 # chelsea-69
    Раимбека теперь зовут Санса

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  5. suddenly 26.05.2019 15:05 # suddenly
    Миха намекает, что он в финале присядет на эту бутылку?

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  6. makeewadim 26.05.2019 15:05 # makeewadim
    королева

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