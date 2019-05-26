Почеттино разочарован концовкой "Игры престолов"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что является большим фанатом "Игры престолов" и, как и многие, разочарован концовкой сериала.

Аргентинский специалист известен как большой трудоголик, однако Почеттино удается находить отдушину перед телевизионным экраном.



Маурисио любит смотреть по телевизору не только футбол, но также лакросс, гонки "Формулы-1", теннис, регби, дартс — и сериалы.



Прежде Почеттино был фанатом "Карточного домика", а затем увлекся "Игрой престолов" и даже назвал свою собаку породы родезийский риджбек Сансой — в честь персонажа популярного сериала.



"Эх, я так расстроен окончанием "Игры престолов". Я расстроен пятым эпизодом. Это был удивительный сериал, но в прошлом году все мы восторгались: "Как же он закончится?!"



"Я просто не знаю, эта концовка не имеет смысла! В ней нет здравого смысла. Думаю, все мы чувствуем то же самое, не только я. Думаю, все люди не рады окончанием сериала".



"Персонаж, который мне больше всего нравится? У меня был один на уме, но после заключительного эпизода я изменил свое мнение. Я не вижу того, который бы подходил мне. Может быть, дракон! Я как дракон — так же силен!" — сообщил Почеттино talkSPORT.