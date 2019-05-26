Почеттино разочарован концовкой "Игры престолов"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что является большим фанатом "Игры престолов" и, как и многие, разочарован концовкой сериала.
Аргентинский специалист известен как большой трудоголик, однако Почеттино удается находить отдушину перед телевизионным экраном.
Маурисио любит смотреть по телевизору не только футбол, но также лакросс, гонки "Формулы-1", теннис, регби, дартс — и сериалы.
Прежде Почеттино был фанатом "Карточного домика", а затем увлекся "Игрой престолов" и даже назвал свою собаку породы родезийский риджбек Сансой — в честь персонажа популярного сериала.
"Эх, я так расстроен окончанием "Игры престолов". Я расстроен пятым эпизодом. Это был удивительный сериал, но в прошлом году все мы восторгались: "Как же он закончится?!"
"Я просто не знаю, эта концовка не имеет смысла! В ней нет здравого смысла. Думаю, все мы чувствуем то же самое, не только я. Думаю, все люди не рады окончанием сериала".
"Персонаж, который мне больше всего нравится? У меня был один на уме, но после заключительного эпизода я изменил свое мнение. Я не вижу того, который бы подходил мне. Может быть, дракон! Я как дракон — так же силен!" — сообщил Почеттино talkSPORT.
26.05.2019 15:00
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Последние комментарии:
Значит можно не начинать смотреть этот кал
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У меня был один на уме, но после заключительного эпизода я изменил свое мнение
100% джон сноу
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ПОЧ НАКАЖЕТ ВЫСКОЧЕК ИЗ БЕЗТРОФЕЙНОЙ КРАСНОЙ ПОРТОВЫЙ ПОМОЙКИ
ЖДУ ЛУЗЕРПАЛ В ЧЕМПИОНШИПЕ
ПОРТСМУТ ВИЛЛА БОРРО ЧАРЛТОН БИРМИНГЕМ ЛИДС ИН ИН ИН ИН ИН ИН ИН
ЛОСЕРПАЛ АУТ АУТ АУТ АУТ АУТ АУТ АУТ ЧЕМПИОНШИП ЧЕМПИОНШИП
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Раимбека теперь зовут Санса
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Миха намекает, что он в финале присядет на эту бутылку?
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королева
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