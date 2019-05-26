"Юнайтед" больше не претендует на Де Лигта
"Манчестер Юнайтед" выбыл из числа претендентов на центрального защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта.
Лишь сегодня утром издание Daily Mirror сообщило, что "красные дьяволы" сделали впечатляющее по своему размаху предложение насчет 19-летнего Де Лигта.
Утверждалось, что "Юнайтед" предложил "Аяксу" 70 миллионов фунтов в качестве компенсации, готов заплатить 12 млн. фунтов комиссионных агенту Мино Райоле, а самого Де Лигта поманил зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю.
Однако Sky Sports опровергает эту информацию, настаивая, что клуб с "Олд Траффорд" завершил интерес к Маттейсу. В "Юнайтед" уверены, что игрок сборной Голландии продолжит карьеру в "Барселоне", несмотря на сохраняющиеся разногласия сторон при согласовании этого трансфера.
Таким образом, "дьяволы" решили не терять даром время и сейчас изучают прочие варианты по укреплению позиции центрального защитника.
26.05.2019 14:00
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Последние комментарии:
с Барсой всё ясно стало, когда они ещё трансфером кусаки заморались. какие-то Коуты, Дембеле за овер суммы, теперь ещё толстый Де Лигт. так и будут до финала вылетать, не зря их Неймар кинул.
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Для де Лигта перейти в скам будет равносильно убийству своих амбиций.
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Опять ссыкнули на Му-Му:)
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Чет я запутался, претендует или всё-таки нет, Михайло, что за куйня?
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Претендовал бы ЛФК, голландец без запинок бы перешел к нам
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на хуй мю этот толстяк
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не прошло и полу дня.
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Кээээк. Знач паря с головой. В Барселону перейдёт.
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Ща кубки будет штамповать эвриеар
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свой Джонс не хуже, этот шлак пусть Барса забирает:)
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начинается!
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михуйло определись уже
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вот это поворот тогаврот
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Кектус
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