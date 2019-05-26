"Юнайтед" больше не претендует на Де Лигта

Маттейс Де Лигт "Манчестер Юнайтед" выбыл из числа претендентов на центрального защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта.

Лишь сегодня утром издание Daily Mirror сообщило, что "красные дьяволы" сделали впечатляющее по своему размаху предложение насчет 19-летнего Де Лигта.

Утверждалось, что "Юнайтед" предложил "Аяксу" 70 миллионов фунтов в качестве компенсации, готов заплатить 12 млн. фунтов комиссионных агенту Мино Райоле, а самого Де Лигта поманил зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю.

Однако Sky Sports опровергает эту информацию, настаивая, что клуб с "Олд Траффорд" завершил интерес к Маттейсу. В "Юнайтед" уверены, что игрок сборной Голландии продолжит карьеру в "Барселоне", несмотря на сохраняющиеся разногласия сторон при согласовании этого трансфера.

Таким образом, "дьяволы" решили не терять даром время и сейчас изучают прочие варианты по укреплению позиции центрального защитника.


Метки Аякс, Де Лигт, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 26.05.2019 14:31 # alexomck
    с Барсой всё ясно стало, когда они ещё трансфером кусаки заморались. какие-то Коуты, Дембеле за овер суммы, теперь ещё толстый Де Лигт. так и будут до финала вылетать, не зря их Неймар кинул.

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  2. hachidlo 26.05.2019 14:30 # hachidlo
    Для де Лигта перейти в скам будет равносильно убийству своих амбиций.

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  3. liverpool1892est 26.05.2019 14:27 # liverpool1892est
    Опять ссыкнули на Му-Му:)

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  4. reams 26.05.2019 14:26 # reams
    Чет я запутался, претендует или всё-таки нет, Михайло, что за куйня?

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  5. beatles-red 26.05.2019 14:24 # beatles-red
    Претендовал бы ЛФК, голландец без запинок бы перешел к нам

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  6. rj1992 26.05.2019 14:23 # rj1992
    на хуй мю этот толстяк

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  7. rap-woiska 26.05.2019 14:21 # rap-woiska
    не прошло и полу дня.

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  8. slash-lfc 26.05.2019 14:11 # slash-lfc
    Кээээк. Знач паря с головой. В Барселону перейдёт.

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  9. chebrec 26.05.2019 14:11 # chebrec
    Ща кубки будет штамповать эвриеар

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  10. alexomck 26.05.2019 14:10 # alexomck
    свой Джонс не хуже, этот шлак пусть Барса забирает:)

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  11. shibajaja123 26.05.2019 14:09 # shibajaja123
    начинается!

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  12. godlike 26.05.2019 14:06 # godlike
    михуйло определись уже

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  13. bluehonorcfc9 26.05.2019 14:05 # bluehonorcfc9
    вот это поворот тогаврот

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  14. forester 26.05.2019 14:02 # forester
    Кектус

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