Хендерсон завидует трофейным успехам "Сити"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признался, что завидует трофейным успехам "Манчестер Сити".

Сезон 2018/19 "горожане" завершили с историческим достижением в виде требла, став первой командой, сумевшей собрать все три трофея на внутренней арене: титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.



"Ливерпуль", который тоже провел выдающийся сезон, пока остается с пустыми руками, но на следующей неделе сразится с "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов. Хендерсон чувствует, что этот трофей может стать первым из многих для его команды.



"Независимо от исхода финала, нам нужно продолжать идти вперед и продолжать прогрессировать в следующем сезоне. Даже если мы не победим, нам все равно будет важно побороться за большее количество трофеев в следующем сезоне".



"Не поймите меня неправильно, нас ждет большой матч, и это огромная возможность, но что бы ни случилось в Мадриде, мы продолжим идти вперед и продолжим становиться лучше. Это не так, что этот финал — все или ничего для нас, если учитывать прогресс команды. У нас молодая команда, и мы знаем, что все еще можем стать лучше".



"Сити" выиграл три трофея в этом году, и мы этого тоже хотим. Мы не хотим довольствоваться лишь одним кубком и титулом, мы хотим выигрывать больше каждый год. Если вы посмотрите на "Сити", они не останавливаются на одном трофее, они собирают по два или три за сезон, и это то, к чему должен стремиться наш клуб. Такова наша цель", — цитирует Хендерсона The Guardian.