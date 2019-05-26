Хендерсон завидует трофейным успехам "Сити"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признался, что завидует трофейным успехам "Манчестер Сити".

Сезон 2018/19 "горожане" завершили с историческим достижением в виде требла, став первой командой, сумевшей собрать все три трофея на внутренней арене: титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.

"Ливерпуль", который тоже провел выдающийся сезон, пока остается с пустыми руками, но на следующей неделе сразится с "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов. Хендерсон чувствует, что этот трофей может стать первым из многих для его команды.

"Независимо от исхода финала, нам нужно продолжать идти вперед и продолжать прогрессировать в следующем сезоне. Даже если мы не победим, нам все равно будет важно побороться за большее количество трофеев в следующем сезоне".

"Не поймите меня неправильно, нас ждет большой матч, и это огромная возможность, но что бы ни случилось в Мадриде, мы продолжим идти вперед и продолжим становиться лучше. Это не так, что этот финал — все или ничего для нас, если учитывать прогресс команды. У нас молодая команда, и мы знаем, что все еще можем стать лучше".

"Сити" выиграл три трофея в этом году, и мы этого тоже хотим. Мы не хотим довольствоваться лишь одним кубком и титулом, мы хотим выигрывать больше каждый год. Если вы посмотрите на "Сити", они не останавливаются на одном трофее, они собирают по два или три за сезон, и это то, к чему должен стремиться наш клуб. Такова наша цель", — цитирует Хендерсона The Guardian.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 792

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  1. liverpool1892est 26.05.2019 14:31 # liverpool1892est
    Пятка,пятка....

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  2. electric 26.05.2019 14:27 # electric
    Пшол вон отсюда, пяткинсон позорный.

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  3. xin 26.05.2019 14:14 # xin
    Для начала пусть пятка хоть что-то сделает для трофея. Джеррард в соло вывел Ливерпуль в плей офф, а потом забил в финале с Миланом. А что пятка?

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  4. chebrec 26.05.2019 14:13 # chebrec
    Красивая игра превыше всего а кубки итак придут

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  5. januzaj00 26.05.2019 13:18 # januzaj00
    Настоящий капитан

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  6. leon-britton 26.05.2019 13:12 # leon-britton
    Этот полоумный колбасоид занялся самообоссанием и показал истинный уровень портовой помойки. Скриньте.

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  7. silva77 26.05.2019 13:10 # silva77
    ПФФФФФФФФФ УАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХХХАХ

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  8. slash-lfc 26.05.2019 13:01 # slash-lfc
    О том и речь. Одними матчами с БД и Путой жить глупо. Нужны медали.

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