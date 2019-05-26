"Ливерпуль" получит почти 100 млн. фунтов призовых, если выиграет Лигу Чемпионов
"Ливерпуль" получит рекордные в истории английского футбола призовые за выступление в еврокубках, если победит "Тоттенхэм" в финале Лиги Чемпионов 1 июня.
В том числе и выход в финал Лиги Чемпионов год назад помог "красным" активно поработать на трансферном рынке и совершить такие дорогостоящие приобретения, как Фабиньо и Алиссон.
На сей раз Лиги Чемпионов тоже станет для "Ливерпуля" отличным источником пополнения казны. Если "красные" победят "Тоттенхэм" в Мадриде на следующей неделе, то их призовые составят 98.1 миллионов фунтов — прежде еще ни один английский клуб не зарабатывал столько на выступлении в еврокубках.
В случае поражения призовые "Ливерпуля" сократятся до 94.6 млн. фунтов. "Шпорам" же достанется либо 93 млн. фунтов, либо 89.5 млн.
Эти суммы, напоминает Daily Mail, складываются из множества факторов, включая маркетинговую привлекательность клубов и бонусы за победы и ничьи на групповом этапе.
Для сравнения — призовые победителя Лиги Европы в этом сезоне составят около 35 млн. фунтов.
26.05.2019 12:00
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Последние комментарии:
Мбапе заверните пожалуйста!
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вот это я понимаю бизнес кар, не то что некоторые
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Ну и збз, может апз нормального купят наконец-то.
Буду за Ливер в финале топить. Правда потом пару дней на фапл лучше не заходить, вониии будет.
Но все равно. Клоп, да и клуб заслужил трофей. Проебать 6й финал из 7 , будет слишком жестко.
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как раз Мбаппе на лавку оформить хватит:)
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Итого уже 200 лямов за АПЛ + ЛЧ... неплохо неплохо... можем позволить себе любого игрока выбирай не хочу хоть Неймара, хоть Мбаппе...
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Клопп - Нам нужны деньги!
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Обоссаны все вокруг.
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