Фергюсон считает, что МЮ следовало позвать Почеттино

Сэр Алекс Фергюсон и Маурисио Почеттино Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон считает, что "красным дьяволам" стоило предложить работу главного тренера Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Когда в декабре "Юнайтед" попрощался с Жозе Моуриньо и временно доверил первую команду Оле Гуннару Сульшеру, казалось, что за этим назначением стоит сэр Алекс.

К Сульшеру даже был приставлен в качестве помощника Майк Фелан, ассистировавший Фергюсону несколько лет. Оле Гуннар в свою очередь много говорил, что хочет возродить традиции сэра Алекса, пообещав прислушиваться к советам великого шотландца.

Однако Daily Mail стало известно, что в реальности Сульшер и Фергюсон были не так уж близки на протяжении последних месяцев. А решение подписать постоянный контракт с Оле Гуннаром клуб и вовсе принял, проигнорировав мнение сэра Алекса.

Фергюсон, выигравший 38 трофеев с 1986 по 2013 год, по-прежнему считает, что лучшим кандидатом для "Юнайтед" является Маурисио Почеттино. Также сэр Алекс недоволен некоторыми другими вещами, включая скаутскую систему клуба, и сейчас ощущает себя на "Олд Траффорд" "изолированным".


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, Тоттенхэм, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2019 11:00

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  1. highneken 26.05.2019 11:47 # highneken
    Хаха, эту помойку уже не спасти.

    А если серьезно, то первые два , три сезона было весело наблюдать за падением Мю. А сейчас стремно.. стремно от того как резко и надолго, может все пойти по писсде .
    Даже некогда самый крупный, богатый , успешный клуб лучшей лиги в мире , может вот так все проебать. И стать посмешищем. Раз уж с ними такое произошло, то от этого вообще ни кто не застрахован... пару ошибок, хреновый менеджмент и все. Во всем , что делает сегодняшний мю ощущается паника, трансферы, решения по тренерам, хождение на поводу у игроков, агентов, фанатов. Нету единой идеи, вектор развития за эти годы так и не появился. Время идет, конкуренты растут, давление нарастает и то , что Мю любому лузеру проиграет уже ни ко го не удивляет... аминь
    Благо есть кому в Манчестере , город прославлять )

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  2. mancunia-planet 26.05.2019 11:21 # mancunia-planet
    Факты нах сюды

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  3. botan1k 26.05.2019 11:10 # botan1k
    САФ красиво соскочил. Теперь точно *опа смеголу.

    Ладно, Dail Mail, хорошая попытка)

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  4. alexomck 26.05.2019 11:09 # alexomck
    Дэйли фейл его мысли читает, цитаты где?

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  5. iskander8sg 26.05.2019 11:04 # iskander8sg
    А где факты?

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