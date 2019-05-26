Фергюсон считает, что МЮ следовало позвать Почеттино

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон считает, что "красным дьяволам" стоило предложить работу главного тренера Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Когда в декабре "Юнайтед" попрощался с Жозе Моуриньо и временно доверил первую команду Оле Гуннару Сульшеру, казалось, что за этим назначением стоит сэр Алекс.



К Сульшеру даже был приставлен в качестве помощника Майк Фелан, ассистировавший Фергюсону несколько лет. Оле Гуннар в свою очередь много говорил, что хочет возродить традиции сэра Алекса, пообещав прислушиваться к советам великого шотландца.



Однако Daily Mail стало известно, что в реальности Сульшер и Фергюсон были не так уж близки на протяжении последних месяцев. А решение подписать постоянный контракт с Оле Гуннаром клуб и вовсе принял, проигнорировав мнение сэра Алекса.



Фергюсон, выигравший 38 трофеев с 1986 по 2013 год, по-прежнему считает, что лучшим кандидатом для "Юнайтед" является Маурисио Почеттино. Также сэр Алекс недоволен некоторыми другими вещами, включая скаутскую систему клуба, и сейчас ощущает себя на "Олд Траффорд" "изолированным".